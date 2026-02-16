Amazonで買える「Microsoft Office Home 2024」永続版カード、2台まで使える定番Office

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon.co.jp】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版が販売中！

Microsoft Office Home 2024(最新 永続版)カード版が、Amazon.co.jpで販売中です。価格は39,536円で、値引きセールもないため少々高値ですが、サブスクではなく、パッケージ版が欲しい方は要チェックです！

パッケージ版といっても、入っているのはオンラインコードが記載されたカードのみ。アプリケーション自体はインターネットからダウンロードする方式です。

買い切り型のOfficeは、毎月の更新を気にせず“いつものWord/Excel/PowerPoint”を使い続けたい人に向いた選択肢です。一方で、購入前に「2台まで」「1人用」「カードにキーが載っていてCDやDVDメディアは付かない」など、運用面のクセも押さえておくと安心です。

Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力

① パフォーマンス向上によるスムーズな作業

Office 2024では、スピーディーな操作、アプリ間のスムーズな切り替え、検索機能など、日常の作業をより効率よく行うためのパフォーマンスが向上しました。これにより、資料作成やデータ処理が格段に快適です。

② より伝わりやすい資料作成をサポート

PowerPointでは挿入したビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすく伝わりやすい資料を作ることができます。また、WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールが1か所にまとまり、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズです。

③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス

Windows 11はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です（マイクロソフトによるサポートは2029年10月9日まで）。異なるOSを使い分けている方や、長く同じOfficeを使いたい方にとって、この永続ライセンスの安心感は非常に魅力的です。

なお、日本マイクロソフトのWebページによると、「日本で購入するお客様の場合は、日本のライセンスが適用されます」とのことで、「2台のWindows PCまたはMacで使用可能」「商用利用が可能」とされています。

お買い得価格で手に入る！

毎月の支払いが必要なサブスクの「Microsoft 365」と異なり、このMicrosoft Office Home 2024(最新 永続版)|カード版は、一度購入すれば使い続けられます。マイクロソフトによるサポートが2029年10月9日までなので、それまで1か月当たり900円弱で使える計算になります。利用制限などはMicrosoft 365より厳しいため、どちらを選ぶかは使い方しだいですが、チェックしてみる価値はあるのではないでしょうか

カード版は“箱入りソフト”の感覚に近いですが、実体はプロダクトキーの受け取りが主目的です。返品不可の注意もあるため、PC台数・OS要件・利用形態（家庭/仕事など）を確認してから購入すると失敗しにくいです。

※価格はプラットフォームによって異なる場合があります。