Amazonで買える「Microsoft Office Home 2024」永続版カード、2台まで使える定番Office
2026年02月16日 19時00分更新
【Amazon.co.jp】Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版が販売中！
Microsoft Office Home 2024(最新 永続版)カード版が、Amazon.co.jpで販売中です。価格は39,536円で、値引きセールもないため少々高値ですが、サブスクではなく、パッケージ版が欲しい方は要チェックです！
パッケージ版といっても、入っているのはオンラインコードが記載されたカードのみ。アプリケーション自体はインターネットからダウンロードする方式です。
買い切り型のOfficeは、毎月の更新を気にせず“いつものWord/Excel/PowerPoint”を使い続けたい人に向いた選択肢です。一方で、購入前に「2台まで」「1人用」「カードにキーが載っていてCDやDVDメディアは付かない」など、運用面のクセも押さえておくと安心です。
Microsoft Office Home 2024（最新 永続版）カード版の魅力
① パフォーマンス向上によるスムーズな作業
Office 2024では、スピーディーな操作、アプリ間のスムーズな切り替え、検索機能など、日常の作業をより効率よく行うためのパフォーマンスが向上しました。これにより、資料作成やデータ処理が格段に快適です。
② より伝わりやすい資料作成をサポート
PowerPointでは挿入したビデオや音声に字幕を追加でき、誰にでもわかりやすく伝わりやすい資料を作ることができます。また、WordやExcelではアクセシビリティ対応ツールが1か所にまとまり、多様なニーズに配慮した文書作成がスムーズです。
③ Windows／Mac両対応の永続ライセンス
Windows 11はもちろん、macOSにも対応しており、PC2台まで永続で利用可能です（マイクロソフトによるサポートは2029年10月9日まで）。異なるOSを使い分けている方や、長く同じOfficeを使いたい方にとって、この永続ライセンスの安心感は非常に魅力的です。
なお、日本マイクロソフトのWebページによると、「日本で購入するお客様の場合は、日本のライセンスが適用されます」とのことで、「2台のWindows PCまたはMacで使用可能」「商用利用が可能」とされています。
お買い得価格で手に入る！
毎月の支払いが必要なサブスクの「Microsoft 365」と異なり、このMicrosoft Office Home 2024(最新 永続版)|カード版は、一度購入すれば使い続けられます。マイクロソフトによるサポートが2029年10月9日までなので、それまで1か月当たり900円弱で使える計算になります。利用制限などはMicrosoft 365より厳しいため、どちらを選ぶかは使い方しだいですが、チェックしてみる価値はあるのではないでしょうか
カード版は“箱入りソフト”の感覚に近いですが、実体はプロダクトキーの受け取りが主目的です。返品不可の注意もあるため、PC台数・OS要件・利用形態（家庭/仕事など）を確認してから購入すると失敗しにくいです。
