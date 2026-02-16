Amazonセール情報大紹介！ 第1245回
1万円切りでノイキャン付き、10分充電で約7時間。CMF Buds Pro 2が狙い目かも
2026年02月16日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】CMF by Nothing ワイヤレスイヤホン「CMF Buds Pro 2」をチェック！
CMF by Nothingのワイヤレスイヤホン「CMF Buds Pro 2」がAmazonでセール対象。参考価格10,800円のところ、10％オフの9,720円で販売中。
「この価格帯なら十分」とするレビューもある。CMF Buds Pro 2は、最大50dBのANCやLDAC対応、10分充電約7時間といった数字が並び、9,720円で販売中だ。さらに充電ケースには回転式のスマートダイヤルを備え、音量や再生操作、ノイズキャンセリングの切り替えを行える。1万円弱で探している人にとって、機能面で大きく削られている印象は薄いモデルだ。
10分充電約7時間、最大43時間再生
10分の充電で約7時間再生に対応。本体のみで最大11時間、充電ケース併用で最大43時間の連続再生が可能。外出前の短時間充電から、日常的な長時間利用までカバーする仕様になっている。
50dB ANCとLDAC対応
最大50dBのハイブリッドANCに対応。LDACコーデックもサポートし、11mm低音用ダイナミックドライバーと6mm平面型高音ドライバーのデュアル構成を採用している。
ケース操作とマルチポイント対応
充電ケースに回転式のスマートダイヤルを備え、音量調整や再生操作、ノイズキャンセリングの切り替えに対応。2台同時接続のマルチポイントに対応し、IP55防水設計なのも見逃せない。
