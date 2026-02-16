15,088円！防水透湿GORE-TEX採用のローカットレインブーツ「TNF RAIN LOW GTX」がAmazonにて

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXが37%オフ！

GORE-TEXメンブレンによる防水透湿性を備えた、ザ・ノース・フェイスのレインシューズ「RAIN LOW GTX」が、参考価格24,000円から37%オフの15,088円で、Amazonタイムセールに登場！

雨の日の足元は、蒸れやすさと滑りやすさが同時に来るのが悩みどころです。 そんなときに便利なのが、GORE-TEXの防水透湿メンブレンと、Vibramアウトソールを組み合わせたローカットのレインブーツです。“長靴っぽさ”を抑えて普段履きしやすいレインシューズを探しているなら要チェックです。 軽量設計（約375g※9インチ片足）で、使わないときはコンパクトに収納しやすいのもポイントです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

RAIN LOW GTXの特徴

●GORE-TEX採用の確かな防水透湿性

雨をしっかり防ぎつつ内部のムレを逃がすGORE-TEXを搭載。快適な履き心地を保ちます。

●軽量＆丈夫なリップストップナイロンアッパー

軽くて摩耗に強いスペクトラ リップストップナイロンを採用し、収納時もコンパクトにまとまります。

●Vibramソールで高いグリップ力

アウトソールにはVibram Montラバーを使用。さらにTraction Lugデザインにより、ぬかるんだ路面でも安定した歩行をサポートします。

●日常使いしやすいローカット設計

悪天候のアウトドアはもちろん、普段の雨の日の外出でも扱いやすいデザインです。

まとめ

参考価格：24,000円

現在の価格：15,088円［37%OFF］

防水性・耐久性・グリップ力を備えたザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXは、雨の日の外出を快適にしてくれる頼れる一足。

サイズ選びだけは慎重にしたい一足です。 メーカー説明では「普段より1サイズ小さめ推奨」とされていますが、足幅や甲の高さで体感が分かれやすいようです。雨の日のメイン靴にするなら、ソックス厚や着用シーンを想定して選ぶと失敗しにくいでしょう。/p>

