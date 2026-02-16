Amazonセール情報大紹介！ 第1327回
15,088円！防水透湿GORE-TEX採用のローカットレインブーツ「TNF RAIN LOW GTX」がAmazonにて
2026年02月16日
ザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXが37%オフ！
GORE-TEXメンブレンによる防水透湿性を備えた、ザ・ノース・フェイスのレインシューズ「RAIN LOW GTX」が、参考価格24,000円から37%オフの15,088円で、Amazonタイムセールに登場！
雨の日の足元は、蒸れやすさと滑りやすさが同時に来るのが悩みどころです。 そんなときに便利なのが、GORE-TEXの防水透湿メンブレンと、Vibramアウトソールを組み合わせたローカットのレインブーツです。“長靴っぽさ”を抑えて普段履きしやすいレインシューズを探しているなら要チェックです。 軽量設計（約375g※9インチ片足）で、使わないときはコンパクトに収納しやすいのもポイントです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
RAIN LOW GTXの特徴
●GORE-TEX採用の確かな防水透湿性
雨をしっかり防ぎつつ内部のムレを逃がすGORE-TEXを搭載。快適な履き心地を保ちます。
●軽量＆丈夫なリップストップナイロンアッパー
軽くて摩耗に強いスペクトラ リップストップナイロンを採用し、収納時もコンパクトにまとまります。
●Vibramソールで高いグリップ力
アウトソールにはVibram Montラバーを使用。さらにTraction Lugデザインにより、ぬかるんだ路面でも安定した歩行をサポートします。
●日常使いしやすいローカット設計
悪天候のアウトドアはもちろん、普段の雨の日の外出でも扱いやすいデザインです。
まとめ
参考価格：24,000円
現在の価格：15,088円［37%OFF］
防水性・耐久性・グリップ力を備えたザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXは、雨の日の外出を快適にしてくれる頼れる一足。
サイズ選びだけは慎重にしたい一足です。 メーカー説明では「普段より1サイズ小さめ推奨」とされていますが、足幅や甲の高さで体感が分かれやすいようです。雨の日のメイン靴にするなら、ソックス厚や着用シーンを想定して選ぶと失敗しにくいでしょう。/p>
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
