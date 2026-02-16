Amazonセール情報大紹介！ 第1248回
20,906円で販売中！防水ハイキングシューズの上位候補、メレル「SPEED ARC MATIS GORE-TEX」が割引に
2026年02月16日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
メレルの「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」が32%オフ！
アウトドアからストリートシーンまで使えるメレルの「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」が参考価格30,800円から32%オフの20,906円で、Amazonタイムセールに登場！
雨の日の街歩きから軽いトレイルまで、防水シューズは“安心感”が段違いです。ただし同じモデルでもカラーやサイズで価格差が出やすいので、購入前にバリエーションごとの金額と在庫を確認しておくと失敗しにくいです。また、GORE-TEX搭載シューズは「濡れにくい」だけでなく、蒸れにくさや歩きやすさも選ぶポイントになります。一方で、足幅やフィット感の好みで評価が割れやすいので、サイズ表とレビュー傾向（幅がきつめ等）を見てから選ぶのがおすすめです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズの特徴
完全防水・透湿性能
優れた防水性と透湿性を誇る「GORE-TEX」メンブレンを搭載しています。
雨の日のぬかるみや濡れた草むらでも、靴内部をドライで快適な状態にキープ。
天候を気にせず、常に最高のパフォーマンスを発揮できます。
マシュマロ状のミッドソール
特徴的な厚底ミッドソールには、軽量でクッション性に優れた「FLOATPRO」フォームを2段構造で採用。
その間にナイロンプレートを挟み込むことで、安定性と強度を向上させる設計になっています。
地面を掴む「驚異のグリップ力」
世界的なソールメーカー・ヴィブラム社の「MEGAGRIP」と「TRACTION LUG」を組み合わせたアウトソールを採用。
濡れた路面や滑りやすいトレイルでも、高いグリップ力を提供し、安全な足運びをサポートします。
まとめ
参考価格：30,800円
現在の価格：20,906円［32%OFF］
メレルの「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」は、ブランドの最新テクノロジーを凝縮した機能性と、街履きとしても映える洗練されたスタイルを両立させた一足です。
防水モデルは万能に見えますが、暑い日は体感が変わることもあります。用途（街／ハイキング）と季節を想定しつつ、サイズ・カラーで価格が動く点も含めて、購入時は販売ページの条件を最終確認しておくと安心です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1242回
トピックス2万円台でWindows 11 Pro。11.6型「VersaPro タイプVR」が17％オフ
-
第1241回
トピックス部屋干し臭対策は小型でいい。洗濯機横に収まる3kg乾燥機、セール中。
-
第1240回
トピックス最大約28時間駆動・1.34kg。Acer「Swift Go 14 AI」が10％オフ、89,800円
-
第1235回
トピックス「ノートPCは16インチがほしい」それなら要チェック。 Core 7＋32GB＋1TBのDell 16が12％オフ
-
第1234回
トピックス6万円で“これで十分”が詰まったスマホ 国内6.1型の安定機「AQUOS sense10」が9％オフ
-
第1233回
トピックス1時間ちょっとで満充電になるすごいヤツ。768Whポータブル電源「EcoFlow RIVER 2 Pro」50％オフ
-
第1232回
トピックス令和の十徳ナイフ、まさかのトルクス対応。ガジェット世代歓喜のビクトリノックス「サイバーツール M」
-
第1231回
トピックス“とりあえずこれでいい”が一番強い！ 23.8型 × Core i5-13420H × 16GBでOffice 2024搭載の一体型PC
-
第1230回
トピックスFire Max 11で“見るだけ”じゃもったいない。純正キーボード＆スタイラス付きモデルが割引中！
-
第1229回
トピックス厚さ10cmで通勤しよう。15L→22Lに広がる「Evoon マルチビジネスリュックSlim」10％オフ
- この連載の一覧へ