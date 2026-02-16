Amazonセール情報大紹介！ 第1243回
USB-C一本で充電&映像出力！Dellの27インチ4K 120Hzモニター『S2725QC-A』が21％オフ、無輝点5年保証付き」
2026年02月16日 15時10分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 27インチ4Kモニター「S2725QC-A」をチェック！
Dellの27インチ4Kモニター「S2725QC-A」が、Amazonのタイムセール対象。参考価格50,800円のところ、21％オフの40,060円で販売中。
外部モニターにつなぐたび、ケーブルが増えていく。Dellの「S2725QC-A」は、その接続をUSB-C 1本にまとめる27インチ4K。しかも120Hz表示に対応し、無輝点5年保証が付く。
USB-C 1本で接続をまとめる
USB-Cは最大65Wの電源供給に対応。映像出力と給電を1本に集約できる。ノートPC側の充電器を別に用意せずに済み、抜き差しも最小限。HDMI×2に加え、USB-AやUSB-C（down）も搭載。
27インチ4Kに120Hzを重ねる
表示は4K（3840×2160）のIPS非光沢パネル。リフレッシュレートは120Hz、応答速度は4ms。AMD FreeSync PremiumとHDR10を備える。高解像度で作業領域を確保しつつ、120Hz表示にも対応する。色域はsRGB 99%。
Amazon限定の無輝点5年保証
Amazon.co.jp限定モデルとして無輝点5年保証が付く。液晶パネル上に輝点が1つでも見つかった場合は、無償で代替品に交換する保証内容。デルのサポート対象は、Amazon.co.jpが販売する新品製品のみとなる。
