Ryzen 9000X3DやRTX 5090も対象。FRONTIER「激熱！大決算セール」2月20日15時まで

FRONTIERでは、「激熱！大決算セール」を2月20日15時まで実施しています。ゲーミングデスクトップを中心に、週替りセールや月替りセール、即納モデルなどが並び、「バイオハザード レクイエム」や「紅の砂漠」のバンドル対象モデルも用意されています。

注目のセール商品

FRGHLMB650/WS12100

受注生産 349,800円

AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー、32GB（32GB×1）DDR5メモリ、2TB M.2 NVMe SSD【Gen4】を搭載し、グラフィックスはASRock製AMD Radeon RX 9070 XT。750W ATX電源（80PLUS PLATINUM）、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応します。

FRGBZ890/WS205

受注生産 799,800円

インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285K、水冷CPUクーラー（MSI MAG CORELIQUID I240）、32GB（16GB×2）DDR5メモリ、2TB M.2 NVMe SSD【Gen4】を搭載し、MSI製NVIDIA GeForce RTX 5090を組み合わせています。1500W ATX電源（80PLUS PLATINUM）、IEEE802.11 be/ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 7）とBluetooth 5.4に対応するモデルです。

セールは2月20日15時まで

このほかにも、Ryzen 7 5700X搭載のご奉仕モデルや、MSIコラボモデル、水冷クーラー採用のハイエンド構成などがラインアップされています。

※完売の際は予告なく商品の入れ替えや同等スペックへの変更が行われる場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。