いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第76回
Ryzen 9000X3DやRTX 5090も対象。FRONTIER「激熱！大決算セール」2月20日15時まで
2026年02月16日 10時00分更新
FRONTIERでは、「激熱！大決算セール」を2月20日15時まで実施しています。ゲーミングデスクトップを中心に、週替りセールや月替りセール、即納モデルなどが並び、「バイオハザード レクイエム」や「紅の砂漠」のバンドル対象モデルも用意されています。
注目のセール商品
受注生産 349,800円
AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー、32GB（32GB×1）DDR5メモリ、2TB M.2 NVMe SSD【Gen4】を搭載し、グラフィックスはASRock製AMD Radeon RX 9070 XT。750W ATX電源（80PLUS PLATINUM）、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応します。
受注生産 799,800円
インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285K、水冷CPUクーラー（MSI MAG CORELIQUID I240）、32GB（16GB×2）DDR5メモリ、2TB M.2 NVMe SSD【Gen4】を搭載し、MSI製NVIDIA GeForce RTX 5090を組み合わせています。1500W ATX電源（80PLUS PLATINUM）、IEEE802.11 be/ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 7）とBluetooth 5.4に対応するモデルです。
セールは2月20日15時まで
このほかにも、Ryzen 7 5700X搭載のご奉仕モデルや、MSIコラボモデル、水冷クーラー採用のハイエンド構成などがラインアップされています。
※完売の際は予告なく商品の入れ替えや同等スペックへの変更が行われる場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。
この連載の記事
-
第75回
トピックスサンワサプライ「ビジネス応援セール」開催中。テレビスタンドやチェアなどが割引
-
第74回
トピックス【最大50％オフ】冬物が一通りそろう。アイリスプラザの「季節家電＆寝具」セール開催中
-
第73回
トピックスレノボ公式ストアで「春先取りセール」開催中 即納モデルやThinkPad上位機も対象
-
第72回
トピックスカプコン PUBLISHER セール開催中！ モンスターハンターワイルズなどDL版が割引
-
第71回
トピックスハーマンミラー公式ストア「ホームオフィスセール」を実施中！ 対象製品が20％オフ、アーロンチェアなど
-
第71回
トピックスマウスコンピューター「立春感謝セール」を実施中！ mouse SH-A3A01など対象
-
第70回
トピックスHPアウトレットセールを開催中。35Lゲーミングデスクトップが在庫限定で割引に
-
第69回
トピックスWWS公式ストアで感謝クーポン配布中。Bizテーラードジャケットなどが3,000円オフに
-
第68回
トピックスアイリスプラザ、新生活向け家電・家具セットを販売中 まとめ買い特典も用意
-
第67回
トピックス未使用・未開封でも“キャンセル品”。富士通WEB MARTの「わけありPC」
- この連載の一覧へ