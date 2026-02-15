Amazonセール情報大紹介！ 第1242回
かなり低価格だが、かなり低スペック
2万円台でWindows 11 Pro。11.6型「VersaPro タイプVR」が17％オフ
2026年02月15日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】NEC 11.6型ノートPC「VersaPro Eシリーズ タイプVR」をチェック！
NECの11.6型ノートPC「VersaPro Eシリーズ タイプVR」が、Amazonで割引対象になっています。参考価格31,636円のところ、17％オフの26,263円で販売中です。
2万円台でWindows 11 Proを採用するモデルです。CPUはインテル Celeron N5100、メモリ8GB、ストレージは64GBのeMMC。光学ドライブとOfficeアプリは備えません。
Celeron N5100は5年前のロースペックCPU、メモリもストレージも十分とは言えない、かなり低スペックなノートPCです。中古商品ではなく、出荷元がAmazon.co.jpの新製品のようですが、「かなり低価格だが、かなり低スペック」を納得できる方にお勧めの商品といえます。
基本構成
OSはWindows 11 Pro。CPUにはインテル Celeron N5100を搭載し、メモリーは8GBです。ストレージは64GBのeMMCで、光学ドライブやOfficeアプリは備えていません。
サイズと操作まわり
ディスプレイは11.6型で、解像度は1,366×768ドット。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを備えます。本体重量は約1.32kgで、バッテリー駆動時間は約11.4時間。
インターフェイス
USB Type-C（USB3.2 Gen2、Power Delivery対応、DisplayPort出力機能付き）を1基搭載します。USB Type-A（USB3.2 Gen1）を2基、HDMIポート、ヘッドホン／ヘッドホンマイク端子、microSDメモリーカードスロットも備えます。
事前に把握しておきたい点
内蔵ストレージは64GBのeMMCを採用しています。容量に限りがあるため、用途によってはmicroSDメモリーカードなど外部ストレージの併用を前提に考える構成です。
製品スペック
【ディスプレイ】 11.6型（1,366×768ドット）
【CPU】 インテル Celeron N5100
【メモリ】8GB（固定）
【ストレージ】64GB eMMC
【OS】Windows 11 Pro
【無線通信】Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2
【インターフェイス】USB Type-C×1、USB Type-A×2、HDMI、microSD
【重量】約1.32kg
【バッテリー駆動時間】約11.4時間
