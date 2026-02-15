部屋干し臭対策は小型でいい。洗濯機横に収まる3kg乾燥機、セール中。

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】SunRuck 小型衣類乾燥機「SR-ASMN206-W」をチェック！

SunRuckの小型衣類乾燥機「SR-ASMN206-W」が割引対象になっている。参考価格36,060円のところ、9％オフの32,780円で販売中。

洗濯機はまだ使える。壊れてもいないし、買い替える予定もない。ただ、乾燥機能が付いていない。梅雨の時期や雨続きの日、夜に洗って翌朝までに乾かしたいとき、生乾きの匂いが残ると気になる。全部を一気に乾かしたいわけではないが、タオルや下着、子どもの服だけでも確実に乾いてほしい。そうなると、3kgくらいの小型で足りる。

SunRuckの「SR-ASMN206-W」は、乾燥容量3kgの単体モデル。大型の洗濯乾燥機とは方向が違う。洗濯機はそのまま、乾燥だけを足す。置き場所を選びにくいコンパクトサイズ。いまは9％オフの32,780円。

全部はいらない、3kgで足りる

乾燥容量は3kg。家族全員分を一度に乾かすサイズではないが、タオルや下着、子ども服など“今日中に乾いてほしい分”に絞れば収まる容量だ。洗濯物をすべて機械任せにするのではなく、部屋干しで困りやすい部分だけを乾燥機に回す。その使い方に合ったサイズになっている。

洗濯機はそのまま、乾燥だけ足す

本機は単体の衣類乾燥機。綿麻、下着、ウール、ダウン、標準、速乾の6モードを備え、湿度や温度を感知するセンサーも搭載する。洗濯機を買い替えず、乾燥機能だけを追加する位置づけのモデルだ。

乾燥だけに、3万円台

いまなら9％オフの32,780円。洗濯乾燥機一体型とは価格帯が大きく異なる。洗濯機を買い替えず、乾燥機能だけを追加する価格としては現実的。