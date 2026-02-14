このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第52回

配信でトークや「歌ってみた」を始めたい……だったらとりあえずオーテクのこれ買えばOK

2026年02月14日 17時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「オーディオテクニカ AT2020 / AT-UMX3 PC/スマホ 配信 DTM 初心者セット」を入手
 

配信・DTMを始めたい初心者に最適なセット製品

　Amazon.co.jpにて、コンデンサーマイクやマイクアーム、ヘッドセットなどがセットになった「オーディオテクニカ AT2020 / AT-UMX3 PC/スマホ 配信 DTM 初心者セット」が販売中だ。セット品の参考価格は6万4460円だが、執筆時点では4％オフの6万2000円で購入できる（2月13日時点）。

　本製品は、配信やDTMに必要なデバイスがそろった初心者セット。セット内容はコンデンサーマイク「AT2020」、オーディオインターフェース「AT-UMX3」、マイクケーブル「BX3/3.0 BK」、ポップフィルター「AT8175」、マイクアーム「AT8700J」、ショックマウント「AT8458a」、モニターヘッドフォン「ATH-M20x」と、すべてオーディオテクニカの純正品だ。

アマゾンで「オーディオテクニカ AT2020 / AT-UMX3 PC/スマホ 配信 DTM 初心者セット」を入手
 

「シンプルで使いやすい」「音質がいい」と高評価

　ユーザーレビューを見ると、「シンプルな操作感がGood」「専用アプリがなくても使える」「音がとてもいい」と好評の声が相次いでいる。オーディオテクニカの信頼感もそうだが、初心者でも扱える操作性も高く評価されているようだ。

　6万円台とやや高めだが、配信やDTMに必要なデバイスがすべてそろっているのが魅力。配信デビューしたい人に打ってつけの製品だ。

アマゾンで「オーディオテクニカ AT2020 / AT-UMX3 PC/スマホ 配信 DTM 初心者セット」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
オーディオテクニカ AT2020 / AT-UMX3 PC/スマホ 配信 DTM 初心者セット 【 セット内容: コンデンサーマイク/オーディオインターフェース/マイクケーブル/ポップフィルター/マイクアーム/ショックマウント/モニターヘッドホン 】 国内正規品

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

