配信でトークや「歌ってみた」を始めたい……だったらとりあえずオーテクのこれ買えばOK

配信・DTMを始めたい初心者に最適なセット製品

Amazon.co.jpにて、コンデンサーマイクやマイクアーム、ヘッドセットなどがセットになった「オーディオテクニカ AT2020 / AT-UMX3 PC/スマホ 配信 DTM 初心者セット」が販売中だ。セット品の参考価格は6万4460円だが、執筆時点では4％オフの6万2000円で購入できる（2月13日時点）。

本製品は、配信やDTMに必要なデバイスがそろった初心者セット。セット内容はコンデンサーマイク「AT2020」、オーディオインターフェース「AT-UMX3」、マイクケーブル「BX3/3.0 BK」、ポップフィルター「AT8175」、マイクアーム「AT8700J」、ショックマウント「AT8458a」、モニターヘッドフォン「ATH-M20x」と、すべてオーディオテクニカの純正品だ。

「シンプルで使いやすい」「音質がいい」と高評価

ユーザーレビューを見ると、「シンプルな操作感がGood」「専用アプリがなくても使える」「音がとてもいい」と好評の声が相次いでいる。オーディオテクニカの信頼感もそうだが、初心者でも扱える操作性も高く評価されているようだ。

6万円台とやや高めだが、配信やDTMに必要なデバイスがすべてそろっているのが魅力。配信デビューしたい人に打ってつけの製品だ。