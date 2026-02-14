Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第52回
配信でトークや「歌ってみた」を始めたい……だったらとりあえずオーテクのこれ買えばOK
2026年02月14日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
配信・DTMを始めたい初心者に最適なセット製品
Amazon.co.jpにて、コンデンサーマイクやマイクアーム、ヘッドセットなどがセットになった「オーディオテクニカ AT2020 / AT-UMX3 PC/スマホ 配信 DTM 初心者セット」が販売中だ。セット品の参考価格は6万4460円だが、執筆時点では4％オフの6万2000円で購入できる（2月13日時点）。
本製品は、配信やDTMに必要なデバイスがそろった初心者セット。セット内容はコンデンサーマイク「AT2020」、オーディオインターフェース「AT-UMX3」、マイクケーブル「BX3/3.0 BK」、ポップフィルター「AT8175」、マイクアーム「AT8700J」、ショックマウント「AT8458a」、モニターヘッドフォン「ATH-M20x」と、すべてオーディオテクニカの純正品だ。
「シンプルで使いやすい」「音質がいい」と高評価
ユーザーレビューを見ると、「シンプルな操作感がGood」「専用アプリがなくても使える」「音がとてもいい」と好評の声が相次いでいる。オーディオテクニカの信頼感もそうだが、初心者でも扱える操作性も高く評価されているようだ。
6万円台とやや高めだが、配信やDTMに必要なデバイスがすべてそろっているのが魅力。配信デビューしたい人に打ってつけの製品だ。
|Image from Amazon.co.jp
|オーディオテクニカ AT2020 / AT-UMX3 PC/スマホ 配信 DTM 初心者セット 【 セット内容: コンデンサーマイク/オーディオインターフェース/マイクケーブル/ポップフィルター/マイクアーム/ショックマウント/モニターヘッドホン 】 国内正規品
