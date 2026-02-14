このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第52回

ただでさえコスパ良しなのに36%オフはデカすぎる！ 200Hz＆0.3msのASUS製フルHDゲーミングディスプレーが1万5980円

2026年02月14日 12時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「TUF Gaming VG259Q5A」を入手
 

200Hz＆0.3msのフルHDゲーミングディスプレー

　Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG259Q5A」が販売中だ。過去価格は2万4800円だが、執筆時点では36％オフの1万5980円で購入できる（2月13日時点）。

　TUF Gaming VG259Q5Aは、200Hzのリフレッシュレートと0.3msの応答速度が特徴のゲーミングディスプレー。Fast IPSパネルをはじめ、モーションブラーやぼやけを軽減するExtreme Low Motion Blur、低遅延でなめらかな映像を表示してくれるADAPTIVE-SYNCなどが特徴となっている。

アマゾンで「TUF Gaming VG259Q5A」を入手
 

コスパの高さが魅力の一台

　ユーザーレビューを見ると、「コスパの高さ」を評価する声が多い模様。画質もレイテンシーも申し分ないといった声も見受けられる。コスパで選ぶなら、TUF Gaming VG259Q5Aは良い選択肢と言えるだろう。いまなら1.5万円で購入できるため、気になったら早めに購入を！

アマゾンで「TUF Gaming VG259Q5A」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】ASUSゲーミングモニター/TUF Gaming VG259Q5A – 24.5インチ / フルHD（1920x1080） / 200Hz / Fast IPS/ELMB / 0.3ms GTG（最小） / ステレオスピーカー/DisplayWidget Center/国内正規品

