ただでさえコスパ良しなのに36%オフはデカすぎる！ 200Hz＆0.3msのASUS製フルHDゲーミングディスプレーが1万5980円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

200Hz＆0.3msのフルHDゲーミングディスプレー

Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG259Q5A」が販売中だ。過去価格は2万4800円だが、執筆時点では36％オフの1万5980円で購入できる（2月13日時点）。

TUF Gaming VG259Q5Aは、200Hzのリフレッシュレートと0.3msの応答速度が特徴のゲーミングディスプレー。Fast IPSパネルをはじめ、モーションブラーやぼやけを軽減するExtreme Low Motion Blur、低遅延でなめらかな映像を表示してくれるADAPTIVE-SYNCなどが特徴となっている。

コスパの高さが魅力の一台

ユーザーレビューを見ると、「コスパの高さ」を評価する声が多い模様。画質もレイテンシーも申し分ないといった声も見受けられる。コスパで選ぶなら、TUF Gaming VG259Q5Aは良い選択肢と言えるだろう。いまなら1.5万円で購入できるため、気になったら早めに購入を！