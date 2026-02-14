Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第52回
ただでさえコスパ良しなのに36%オフはデカすぎる！ 200Hz＆0.3msのASUS製フルHDゲーミングディスプレーが1万5980円
2026年02月14日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
200Hz＆0.3msのフルHDゲーミングディスプレー
Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG259Q5A」が販売中だ。過去価格は2万4800円だが、執筆時点では36％オフの1万5980円で購入できる（2月13日時点）。
TUF Gaming VG259Q5Aは、200Hzのリフレッシュレートと0.3msの応答速度が特徴のゲーミングディスプレー。Fast IPSパネルをはじめ、モーションブラーやぼやけを軽減するExtreme Low Motion Blur、低遅延でなめらかな映像を表示してくれるADAPTIVE-SYNCなどが特徴となっている。
コスパの高さが魅力の一台
ユーザーレビューを見ると、「コスパの高さ」を評価する声が多い模様。画質もレイテンシーも申し分ないといった声も見受けられる。コスパで選ぶなら、TUF Gaming VG259Q5Aは良い選択肢と言えるだろう。いまなら1.5万円で購入できるため、気になったら早めに購入を！
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】ASUSゲーミングモニター/TUF Gaming VG259Q5A – 24.5インチ / フルHD（1920x1080） / 200Hz / Fast IPS/ELMB / 0.3ms GTG（最小） / ステレオスピーカー/DisplayWidget Center/国内正規品
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第55回
トピックス2.8型液晶つき簡易水冷、裏配線も美しい。STORM「新界2」は見せるためのPC
-
第51回
トピックス人を選ぶのも事実、ハマると抜け出せないのも事実……“危険”なゲーム「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」PS5版が11％オフ！
-
第50回
トピックス初めてのWQHDゲーミングにちょうどいい！ 165Hz対応、JAPANNEXTの27型WQHDゲーミングディスプレーが2万円切り
-
第49回
トピックスゲーム中、俺はピカチュウになる なりきりゲーミングヘッドセットが11％オフ
-
第48回
トピックスリポビタンDが30本ある冷蔵庫、想像以上に安心感ある
-
第47回
トピックスPCゲームの勝率は“音”で変わる だからSteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセットがイチオシ！
-
第46回
トピックスやっぱり、Xboxなんだよね……。Xboxワイヤレスコントローラーは“PCゲームの最適解”、しかも1万円切りで買える
-
第45回
トピックス【1万4399円→9972円】レバレス入門したい？ だったら、これ。「コスパ高い」「安いのに使いやすい」と好評
-
第44回
トピックスSwitch 2ゲットしたらこれも必須！ プロコン＋液晶フィルム＋スマートポーチの豪華セットが15％オフ
-
第43回
トピックスREGZAの“本気”が詰まって3万円台！ 240Hz＆1msの27型WQHDディスプレーがセール中
- この連載の一覧へ