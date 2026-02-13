人を選ぶのも事実、ハマると抜け出せないのも事実……“危険”なゲーム「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」PS5版が11％オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

オープンワールド大作「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズの最新作

Amazon.co.jpにて、GSC Game Worldが手がけたサバイバルホラーRPG「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」（PS5版）が販売中だ。参考価格は8778円だが、タイムセールにより11％オフの7837円で購入できる（2月13日時点）。

「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」は、60平方キロメートル以上の広さを誇る「ゾーン」を舞台にしたサバイバルホラーRPG。主人公は「ストーカー」（物漁りをする人、傭兵的な意味）となって、危険に満ちたゾーンへ足を踏み入れることになる。

広大なオープンワールドをはじめ、Unreal Engine 5で描写された美麗なグラフィック、人間やミュータントとの戦い、アノマリーと呼ばれる超常現象、NPCや敵が独自に行動するライフシミュレーションシステム「A-life 2.0」などが特徴となっている。

一度ハマるとゾーンから抜け出せなくなる……

筆者は「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」のPC版をプレイしていたが、唯一無二のオープンワールド体験に引き込まれた覚えがある。自然と廃墟が広がるゾーンを歩く、危険地帯に眠る宝を見つける、NPCの依頼をこなす、ストーリーを進めるなど、遊びごたえのあるコンテンツが豊富だからだ。あと、NPCが自由きままに行動する様を観察するのも面白い。

ただ、本作は人を選ぶゲームではある。多彩な敵との戦いは過酷そのものだし、アノーマリーの罠はとてつもなく厄介。何度もゲームオーバーを経験しながら覚えていくゲームなので、好き嫌いがはっきり分かれると思われる。

最初は難しいものの、装備を整えたりアノーマリ―の回避方法を把握したりすると、難易度は少しずつ下がっていく。知識量が攻略のカギと言っても過言ではないからだ。成長を実感できた瞬間、あなたはゾーンの虜になるだろう。それではPlayStation 5で良い狩りを、ストーカー。