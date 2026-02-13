Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第51回
没入感MAXのオープンワールド体験がここに
人を選ぶのも事実、ハマると抜け出せないのも事実……“危険”なゲーム「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」PS5版が11％オフ！
2026年02月13日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
オープンワールド大作「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズの最新作
Amazon.co.jpにて、GSC Game Worldが手がけたサバイバルホラーRPG「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」（PS5版）が販売中だ。参考価格は8778円だが、タイムセールにより11％オフの7837円で購入できる（2月13日時点）。
「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」は、60平方キロメートル以上の広さを誇る「ゾーン」を舞台にしたサバイバルホラーRPG。主人公は「ストーカー」（物漁りをする人、傭兵的な意味）となって、危険に満ちたゾーンへ足を踏み入れることになる。
広大なオープンワールドをはじめ、Unreal Engine 5で描写された美麗なグラフィック、人間やミュータントとの戦い、アノマリーと呼ばれる超常現象、NPCや敵が独自に行動するライフシミュレーションシステム「A-life 2.0」などが特徴となっている。
一度ハマるとゾーンから抜け出せなくなる……
筆者は「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」のPC版をプレイしていたが、唯一無二のオープンワールド体験に引き込まれた覚えがある。自然と廃墟が広がるゾーンを歩く、危険地帯に眠る宝を見つける、NPCの依頼をこなす、ストーリーを進めるなど、遊びごたえのあるコンテンツが豊富だからだ。あと、NPCが自由きままに行動する様を観察するのも面白い。
ただ、本作は人を選ぶゲームではある。多彩な敵との戦いは過酷そのものだし、アノーマリーの罠はとてつもなく厄介。何度もゲームオーバーを経験しながら覚えていくゲームなので、好き嫌いがはっきり分かれると思われる。
最初は難しいものの、装備を整えたりアノーマリ―の回避方法を把握したりすると、難易度は少しずつ下がっていく。知識量が攻略のカギと言っても過言ではないからだ。成長を実感できた瞬間、あなたはゾーンの虜になるだろう。それではPlayStation 5で良い狩りを、ストーカー。
|Image from Amazon.co.jp
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ) 【予約特典】DLC「公式サウンドトラック & デジタルアートブック」 同梱 【Amazon.co.jp限定】オリジナルドッグタグ 付 - PS5
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第55回
トピックス2.8型液晶つき簡易水冷、裏配線も美しい。STORM「新界2」は見せるためのPC
-
第50回
トピックス初めてのWQHDゲーミングにちょうどいい！ 165Hz対応、JAPANNEXTの27型WQHDゲーミングディスプレーが2万円切り
-
第49回
トピックスゲーム中、俺はピカチュウになる なりきりゲーミングヘッドセットが11％オフ
-
第48回
トピックスリポビタンDが30本ある冷蔵庫、想像以上に安心感ある
-
第47回
トピックスPCゲームの勝率は“音”で変わる だからSteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセットがイチオシ！
-
第46回
トピックスやっぱり、Xboxなんだよね……。Xboxワイヤレスコントローラーは“PCゲームの最適解”、しかも1万円切りで買える
-
第45回
トピックス【1万4399円→9972円】レバレス入門したい？ だったら、これ。「コスパ高い」「安いのに使いやすい」と好評
-
第44回
トピックスSwitch 2ゲットしたらこれも必須！ プロコン＋液晶フィルム＋スマートポーチの豪華セットが15％オフ
-
第43回
トピックスREGZAの“本気”が詰まって3万円台！ 240Hz＆1msの27型WQHDディスプレーがセール中
-
第42回
トピックス結局、“軽いは正義”なんだよ！ その事実を体感できるワイヤレスゲーミングマウス
- この連載の一覧へ