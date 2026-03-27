2つの地域やミュータント、装備が新たに登場！
『S.T.A.L.K.E.R. 2』初の大型拡張コンテンツ“Cost of Hope”が2026年夏に登場！
セガは3月27日、GSC Game WorldよりPC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5にて発売中の『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、大型拡張コンテンツ“S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope”をリリース予定だと発表。リリース時期は、2026年夏だ。
“S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope”は、数十時間にもおよぶゲームプレイが詰め込まれた大規模なダウンロードコンテンツ。重苦しい崩壊の空気の中に、かすかな希望が差し込む様子が描かれる。
プレイヤーは『Heart of Chornobyl』の主人公・スキフとして、再び立入禁止区域“ZONE（ゾーン）”に臨むことに。本コンテンツを導入するとPDAに信号が届き、それによって新たなストーリーが展開していく。これまで同様にプレイヤーの選択が次の展開に関係するが、その選択はゾーンのみならず、さらに広範囲に影響をおよぼすことになる……かもしれない。
“Cost of Hope”には新たに2つの地域が登場。かつて放棄され、数十年も封鎖されていたチョルノービリ原子力発電所が、再びストーカーを招き入れることに。迷宮のようなIron Forest（アイアンフォレスト）を進み、未知の場所を発見しよう。
各地域にはそれぞれ固有のハブ、クエスト、アクティビティが存在する。新しい武器や装備は、ミュータント、アノマリーなど、危険に立ち向かうスキフの助けとなるだろう。
『S.T.A.L.K.E.R. 2』の拡張コンテンツ“Cost of Hope”は、「第二の三部作」の中間章として位置づけられている。後日発表となるストーリーのダウンロードコンテンツとともに、『S.T.A.L.K.E.R.』サーガに新たなストーリーアークを形成する予定だという。続報にも期待しよう。
■新トレーラー公開
▼『S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope』Announcement Trailer
https://youtu.be/-fP7x-sjK4I
●トレーラー説明
かろうじて保たれていたDutyとFreedomの間の平和が、今まさに崩壊しようとしている。数十年にわたり立ち入り禁止だったゾーンの中心部が、今またストーカーたちを呼び寄せている。新たな危険、あるいは奇跡が姿を現し始めた。
この巨大な拡張コンテンツで、ゾーンへの新たな遠征に備えよ。数十時間におよぶゲームプレイ、忘れがたい物語、ひねくれたキャラクターが待ち受けている。『S.T.A.L.K.E.R.』の新たな章が始まる……あなたの選択と行動によって形作られる旅、生き延び、耐え、探索しなければならない旅だ。
ストーカーたちよ、希望の代償を知る時が来た。
【ゲーム情報】
タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）
ジャンル：サバイバルホラーFPS
配信：GSC Game World
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5
配信日：
PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）
PS5：発売中（2025年11月20日）
価格：
【PC／XSX|S】
Standard Edition：7950円（ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）
【PS5】
Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。
CERO：Z（18歳以上対象）
S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.
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