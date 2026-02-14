Amazonセール情報大紹介！ 第1235回
「ノートPCは16インチがほしい」それなら要チェック。 Core 7＋32GB＋1TBのDell 16が12％オフ
2026年02月14日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell ノートPC「Dell 16 DC16251」をチェック！
DellのAmazon限定モデル、ノートPC「Dell 16 DC16251」がタイムセール対象。参考価格169,800円のところ、12％オフの149,800円で販売中。
16インチがいい。できればメモリも多めがいい。ブラウザを開きっぱなしにして、資料を並べて、画像を触って、Excelも閉じない。そんな使い方をしていると、16GBで足りるかな……と一瞬考えることがある。
この「Dell 16 DC16251」は、Core 7 150Uにメモリ32GB、1TB SSDという16インチモデル。画面は1920×1200の16:10、非光沢パネル。テンキーもSDカードスロットも残っている。
Core 7＋32GB＋1TB
CPUはIntel Core 7 150U。メモリは32GB（16GB×2）、ストレージは1TBのM.2 PCIe NVMe SSD。
16GBモデルが多い中で、最初から32GBを載せている。ブラウザやアプリを同時に開いたまま使う場面でも、容量に振った仕様になっている。
16:10の1920×1200、非光沢パネル
画面は16インチ、解像度は1920×1200の16:10。一般的な16:9より縦方向に少し広い。
非光沢パネルを採用し、テンキー付きキーボードを備える。SDカードスロットもあり、USB Type-CはDisplayPort 1.4とPower Deliveryに対応。USB-A×2、HDMI 1.4という端子構成だ。
翌営業日オンサイト修理＋KYHD
1年間の翌営業日対応オンサイト出張修理サービスが付く。持ち込みではなく、訪問対応という形だ。
さらにHDD返却不要サービス（KYHD）を含む。交換時に故障ドライブを手元に残せると明記されている。スペックだけでなく、サポート内容まで含めたAmazon限定モデルだ。
製品スペック
【CPU】Intel Core 7 150U
【メモリ】32GB（16GB×2）
【ストレージ】1TB NVMe SSD
【ディスプレイ】16インチ／1920×1200（16:10）／非光沢
【無線】Wi-Fi 6E
【サポート】翌営業日対応オンサイト修理（1年）
