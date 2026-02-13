このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1234回

6万円で“これで十分”が詰まったスマホ 国内6.1型の安定機「AQUOS sense10」が9％オフ

2026年02月13日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonで割引中】シャープ 6.1インチSIMフリースマートフォン「AQUOS sense10（SH-M33A-L）」をチェック！

　シャープの6.1インチSIMフリースマートフォン「AQUOS sense10（SH-M33A-L）」が、Amazonで割引販売中。参考価格67,430円のところ、9％オフの61,300円です。

アマゾンでシャープ 6.1インチSIMフリースマートフォン「AQUOS sense10（SH-M33A-L）」を入手

166gで5000mAh

　AQUOS sense10は、6.1インチのサイズを維持しながら重量166gに抑え、5000mAhバッテリーを搭載したSIMフリーモデル。Snapdragon 7s Gen 3とRAM 6GB、ROM 128GBを組み合わせ、Pro IGZO OLEDディスプレイ（1080×2340）を採用する。外部ストレージはmicroSDXC最大2TBに対応。

　メインカメラは約5030万画素、インカメラは約3200万画素。通話中の騒音を抑える機能「Vocalist」や、録音内容の文字通知、不審な会話の検知機能も備える構成。軽さと電池容量を両立しながら、日常用途に必要な要素をそろえた1台だ。

アマゾンでシャープ 6.1インチSIMフリースマートフォン「AQUOS sense10（SH-M33A-L）」を入手

