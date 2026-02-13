6万円で“これで十分”が詰まったスマホ 国内6.1型の安定機「AQUOS sense10」が9％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】シャープ 6.1インチSIMフリースマートフォン「AQUOS sense10（SH-M33A-L）」をチェック！

シャープの6.1インチSIMフリースマートフォン「AQUOS sense10（SH-M33A-L）」が、Amazonで割引販売中。参考価格67,430円のところ、9％オフの61,300円です。

166gで5000mAh

AQUOS sense10は、6.1インチのサイズを維持しながら重量166gに抑え、5000mAhバッテリーを搭載したSIMフリーモデル。Snapdragon 7s Gen 3とRAM 6GB、ROM 128GBを組み合わせ、Pro IGZO OLEDディスプレイ（1080×2340）を採用する。外部ストレージはmicroSDXC最大2TBに対応。

メインカメラは約5030万画素、インカメラは約3200万画素。通話中の騒音を抑える機能「Vocalist」や、録音内容の文字通知、不審な会話の検知機能も備える構成。軽さと電池容量を両立しながら、日常用途に必要な要素をそろえた1台だ。