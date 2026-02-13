“とりあえずこれでいい”が一番強い！ 23.8型 × Core i5-13420H × 16GBでOffice 2024搭載の一体型PC

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】ASUS 23.8型液晶一体型デスクトップPC「V440VAK-WPC026WS/A」をチェック！

ASUSの23.8型液晶一体型デスクトップPC「V440VAK-WPC026WS/A」がAmazonで割引されています。参考価格163,455円のところ、6％オフの153,099円で販売中です。

ノートPCが主流となり、デスクトップも小型化が進む中で、液晶一体型を選ぶメリットはなんだろうか。設置は簡潔で配線も少ないものの、構成は抑えめのモデルもある。

その中でV440VAKは、23.8型100Hz表示にCore i5-13420H、メモリー16GB、Office 2024搭載という仕様。購入時点でOfficeまで含めた作業環境が揃う、“とりあえずこれでいい”モデル。

23.8型100Hz表示

ディスプレイは1,920×1,080ドットの23.8型フルHD。リフレッシュレートは100Hzで、非光沢パネルを採用する。画面占有率93％のナノエッジ設計とされ、視野角は178度。100Hz表示に対応する。

Core i5-13420H＋16GBメモリ

CPUはインテル Core i5-13420H、メモリーは16GBを標準搭載。ストレージはPCIe 4.0接続の512GB NVMe SSD。一体型でも、メモリーは8GBではなく16GB構成なのがうれしい。

Office 2024搭載と周辺条件

Office Home & Business 2024（デジタルアタッチ版）を搭載し、Microsoft 365 Basic（1年間使用権）も含まれる。購入時点でOfficeまで含めた作業環境が揃う。Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、有線LAN（1000BASE-T）に対応。207万画素のポップアップ式IRカメラを備え、Windows Helloによる顔認証ログインに対応。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home

【ディスプレイ】23.8型フルHD（1,920×1,080ドット）、100Hz表示、非光沢パネル

【CPU】インテル Core i5-13420H

【メモリー】16GB

【ストレージ】512GB NVMe SSD（PCIe 4.0接続）

【Office】Office Home & Business 2024（デジタルアタッチ版）＋ Microsoft 365 Basic（1年間使用権）

【通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、有線LAN（1000BASE-T）

【カメラ】207万画素ポップアップ式IRカメラ（Windows Hello対応）

【ポート】USB 3.2 Gen1 Type-A×3、USB 3.2 Gen1 Type-C×1（データ転送のみ）、USB 2.0×1、HDMI出力×1