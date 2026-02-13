Amazonセール情報大紹介！ 第1231回
“とりあえずこれでいい”が一番強い！ 23.8型 × Core i5-13420H × 16GBでOffice 2024搭載の一体型PC
2026年02月13日 17時00分更新
【Amazonで割引中】ASUS 23.8型液晶一体型デスクトップPC「V440VAK-WPC026WS/A」をチェック！
ASUSの23.8型液晶一体型デスクトップPC「V440VAK-WPC026WS/A」がAmazonで割引されています。参考価格163,455円のところ、6％オフの153,099円で販売中です。
ノートPCが主流となり、デスクトップも小型化が進む中で、液晶一体型を選ぶメリットはなんだろうか。設置は簡潔で配線も少ないものの、構成は抑えめのモデルもある。
その中でV440VAKは、23.8型100Hz表示にCore i5-13420H、メモリー16GB、Office 2024搭載という仕様。購入時点でOfficeまで含めた作業環境が揃う、“とりあえずこれでいい”モデル。
23.8型100Hz表示
ディスプレイは1,920×1,080ドットの23.8型フルHD。リフレッシュレートは100Hzで、非光沢パネルを採用する。画面占有率93％のナノエッジ設計とされ、視野角は178度。100Hz表示に対応する。
Core i5-13420H＋16GBメモリ
CPUはインテル Core i5-13420H、メモリーは16GBを標準搭載。ストレージはPCIe 4.0接続の512GB NVMe SSD。一体型でも、メモリーは8GBではなく16GB構成なのがうれしい。
Office 2024搭載と周辺条件
Office Home & Business 2024（デジタルアタッチ版）を搭載し、Microsoft 365 Basic（1年間使用権）も含まれる。購入時点でOfficeまで含めた作業環境が揃う。Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、有線LAN（1000BASE-T）に対応。207万画素のポップアップ式IRカメラを備え、Windows Helloによる顔認証ログインに対応。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home
【ディスプレイ】23.8型フルHD（1,920×1,080ドット）、100Hz表示、非光沢パネル
【CPU】インテル Core i5-13420H
【メモリー】16GB
【ストレージ】512GB NVMe SSD（PCIe 4.0接続）
【Office】Office Home & Business 2024（デジタルアタッチ版）＋ Microsoft 365 Basic（1年間使用権）
【通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、有線LAN（1000BASE-T）
【カメラ】207万画素ポップアップ式IRカメラ（Windows Hello対応）
【ポート】USB 3.2 Gen1 Type-A×3、USB 3.2 Gen1 Type-C×1（データ転送のみ）、USB 2.0×1、HDMI出力×1
