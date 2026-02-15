最大約28時間駆動・1.34kg。Acer「Swift Go 14 AI」が10％オフ、89,800円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで10％オフ】Acer ノートPC「Swift Go 14 AI（SFG14-01-A56YA）」をチェック！

AcerのノートPC「Swift Go 14 AI（SFG14-01-A56YA）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格99,800円のところ、10％オフの89,800円で販売中。

外出先で使っていると、バッテリー残量が気になる場面は出てきます。Swift Go 14 AIは、最大約28時間のバッテリー駆動で、本体重量は約1.34kg。Copilot+ PCとして、Snapdragon X PlusとNPU（45 TOPS）を組み合わせています。

「最大約28時間」駆動が主役

スペック表でまず目に入るのが、最大約28時間というバッテリー駆動時間。本体重量は約1.34kgで、14インチクラスのモバイルノートにあたるサイズ感。長時間駆動を前面に出したモデルという位置づけになっている。

Snapdragon X Plus＋NPU 45 TOPS

CPUはQualcomm Snapdragon X Plus（最大3.40GHz・8コア）。AI処理向けにQualcomm Hexagon NPU（45 TOPS）を内蔵し、Copilot+ PCの要件に対応する。キーボードにはCopilotキーを備える。

14.5インチWUXGA／120Hz

ディスプレイは14.5インチ（1920×1200）、16:10比率のWUXGA解像度。IPSの非光沢パネルで、リフレッシュレートは120Hzに対応する。ログインはQHDウェブカメラによる顔認証と、電源ボタン一体型の指紋認証に対応。

製品スペック

【OS】 Windows 11 Home 64ビット

【CPU】 Qualcomm Snapdragon X Plus（最大3.40GHz・8コア）

【NPU】Qualcomm Hexagon NPU 45 TOPS

【メモリ】16GB、LPDDR5X SDRAM、デュアルチャネル対応

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14.5インチ、WUXGA（1920×1200）、16:10、IPS、非光沢、約1677万色、リフレッシュレート: 120Hz

まとめ

最大約28時間駆動と1.34kgの重量を軸にしたCopilot+ PC。Snapdragon X Plusと45 TOPSのNPUを搭載し、AI処理を前提にした仕様になっている。価格は10％オフの89,800円。