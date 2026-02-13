サンワサプライ「ビジネス応援セール」開催中。テレビスタンドやチェアなどが割引

サンワサプライでは、「ビジネス応援セール」を開催中です。チェアやモニターアーム、シュレッダー、テレビスタンドなど、オフィス家具や周辺機器を中心に、カテゴリごとにセール対象になっています。

注目のセール商品

【WEB限定商品】テレビスタンド 32型～75型対応 ハイタイプ

26,800円 → 24,800円（2,000円オフ）

手動で上下昇降できるハイタイプのテレビスタンド。キャスター付きで移動に対応し、32インチから75インチまでのテレビ／モニターに対応します。

シンプルデザインチェア ブラック

12,800円 → 9,280円（3,520円オフ）

ミドルバック仕様のデザインチェア。ロッキング機能を備え、オフィスや客室用途に向けたモデルです。

セールは本日まで

このほか、チェアやモニターアーム、USB充電器、ドッキングステーションなどもセール対象。セールは本日までの案内です。

※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。