いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第75回
サンワサプライ「ビジネス応援セール」開催中。テレビスタンドやチェアなどが割引
2026年02月13日 16時00分更新
サンワサプライでは、「ビジネス応援セール」を開催中です。チェアやモニターアーム、シュレッダー、テレビスタンドなど、オフィス家具や周辺機器を中心に、カテゴリごとにセール対象になっています。
注目のセール商品
【WEB限定商品】テレビスタンド 32型～75型対応 ハイタイプ
26,800円 → 24,800円（2,000円オフ）
手動で上下昇降できるハイタイプのテレビスタンド。キャスター付きで移動に対応し、32インチから75インチまでのテレビ／モニターに対応します。
12,800円 → 9,280円（3,520円オフ）
ミドルバック仕様のデザインチェア。ロッキング機能を備え、オフィスや客室用途に向けたモデルです。
セールは本日まで
このほか、チェアやモニターアーム、USB充電器、ドッキングステーションなどもセール対象。セールは本日までの案内です。
※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。
