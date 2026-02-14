Amazonセール情報大紹介！ 第1233回
1時間ちょっとで満充電になるすごいヤツ。768Whポータブル電源「EcoFlow RIVER 2 Pro」50％オフ
2026年02月14日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで50％オフ】EcoFlow ポータブル電源「EcoFlow RIVER 2 Pro」をチェック！
EcoFlowのポータブル電源「EcoFlow RIVER 2 Pro」がAmazonで割引対象となっている。参考価格88,000円のところ、50％オフの44,000円で販売中だ。
EcoFlow RIVER 2 Proは、768Whで約8.25kg、定格800W。レビューでも「このくらいがちょうどいい」という声がある。それでいて、AC充電は約70分。0％からでもおよそ1時間ちょっとで満充電になる。768Whのポータブル電源がいま44,000円なら、一度見ておくのも悪くない。
約70分で満充電
AC充電は約70分。急速充電技術「X-Stream」に対応する。入力電力はアプリから調整でき、充電状況の確認や設定変更にも対応。ソーラー入力は最大220Wまで。
768Wh／定格800Wの出力とポート
容量は768Wh、定格出力は800W（瞬間最大1600W）。ACポート4口のほか、USB-A×3、USB-C×1（最大100W）、DC5521×2、シガーソケット×1を備える。合計11ポート。重量は約8.25kg、サイズは27.0×26.0×22.6cm。
LFP採用とEPS機能
バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン（LFP）を採用。充放電サイクルは3000回以上（容量80％以上を維持）。EPS機能（30ms）を備え、電源の自動切替に対応。通常保証は2年、登録により最長5年に延長される。
