1時間ちょっとで満充電になるすごいヤツ。768Whポータブル電源「EcoFlow RIVER 2 Pro」50％オフ

【Amazonで50％オフ】EcoFlow ポータブル電源「EcoFlow RIVER 2 Pro」をチェック！

EcoFlowのポータブル電源「EcoFlow RIVER 2 Pro」がAmazonで割引対象となっている。参考価格88,000円のところ、50％オフの44,000円で販売中だ。

EcoFlow RIVER 2 Proは、768Whで約8.25kg、定格800W。レビューでも「このくらいがちょうどいい」という声がある。それでいて、AC充電は約70分。0％からでもおよそ1時間ちょっとで満充電になる。768Whのポータブル電源がいま44,000円なら、一度見ておくのも悪くない。

約70分で満充電

AC充電は約70分。急速充電技術「X-Stream」に対応する。入力電力はアプリから調整でき、充電状況の確認や設定変更にも対応。ソーラー入力は最大220Wまで。

768Wh／定格800Wの出力とポート

容量は768Wh、定格出力は800W（瞬間最大1600W）。ACポート4口のほか、USB-A×3、USB-C×1（最大100W）、DC5521×2、シガーソケット×1を備える。合計11ポート。重量は約8.25kg、サイズは27.0×26.0×22.6cm。

LFP採用とEPS機能

バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン（LFP）を採用。充放電サイクルは3000回以上（容量80％以上を維持）。EPS機能（30ms）を備え、電源の自動切替に対応。通常保証は2年、登録により最長5年に延長される。