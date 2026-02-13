Amazonセール情報大紹介！ 第1232回
令和の十徳ナイフ、まさかのトルクス対応。ガジェット世代歓喜のビクトリノックス「サイバーツール M」
2026年02月13日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】
ビクトリノックス「サイバーツール」をチェック！
ビクトリノックスの「サイバーツール M」が、Amazonで割引中。過去価格13,885円のところ、6％オフの13,000円で販売中。
十徳ナイフといえば、アウトドアで使う道具という印象が強いかもしれない。ただ、ネジの規格が増え、トルクスや六角が当たり前になった今、プラスドライバーだけでは足りない場面もある。
VICTORINOX サイバーツール Mは、91mmボディに4mmヘックスドライバー（ビット用）とビットケースを備えたモデル。フィリップスビット0／1／2、スロットビット4mm、ヘックスビット4mm、トルクスビット8／10／15を本体に収め、ナイフやハサミ、プライヤーといった従来ツールも備える。十徳ナイフの形を保ったまま、PC関連作業にも対応する一本。
トルクスビットを備える構成
4mmヘックスドライバー（ビット用）とビットケースを備え、トルクスビット8／10／15を含む各種ビットを差し替えて使う仕様。
32機能の多機能性（Mモデル）
ラージブレード（大刃）、スモールブレード（小刃）、プライヤー、ワイヤーカッター、ハサミ、リーマーなどを搭載。ビット関連ツールに加え、従来型の十徳ナイフとしての機能も備えた32機能モデル。
91mmサイズの一体型
ハンドル長91mm。折りたたみ式で、複数のツールとビットを一本にまとめた構造。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1234回
トピックス6万円で“これで十分”が詰まったスマホ 国内6.1型の安定機「AQUOS sense10」が9％オフ
-
第1231回
トピックス“とりあえずこれでいい”が一番強い！ 23.8型 × Core i5-13420H × 16GBでOffice 2024搭載の一体型PC
-
第1230回
トピックスFire Max 11で“見るだけ”じゃもったいない。純正キーボード＆スタイラス付きモデルが割引中！
-
第1229回
トピックス厚さ10cmで通勤しよう。15L→22Lに広がる「Evoon マルチビジネスリュックSlim」10％オフ
-
第1228回
トピックスこれで3,000円？ LDAC＋ノイキャン＋75時間、UGREENのヘッドホン
-
第1227回
トピックスこのサイズでこの価格、見逃せる？ 65インチ×REGZA×直下型LEDが10万円
-
第1226回
トピックスこの中身で9万円台らしい。しかも薄くて軽い。Snapdragon 8 Gen 3×フルディスプレイ×冷却システム
-
第1225回
トピックス仕事も家庭もこれ1台の27インチ一体型、Core 7・32GB・Officeの全部入りDell AIOがタイムセール
-
第1224回
トピックス12,980円で200Hz＋IPS＋3年保証。Dellの23.8型フルHDディスプレー、迷ったらこれで決まり
-
第1223回
トピックス「鍵どこだっけ？」のストレスが消える。SwitchBot スマートロック Ultra 顔認証パッドProセットが7％オフ
- この連載の一覧へ