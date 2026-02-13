令和の十徳ナイフ、まさかのトルクス対応。ガジェット世代歓喜のビクトリノックス「サイバーツール M」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】

ビクトリノックス「サイバーツール」をチェック！

ビクトリノックスの「サイバーツール M」が、Amazonで割引中。過去価格13,885円のところ、6％オフの13,000円で販売中。

十徳ナイフといえば、アウトドアで使う道具という印象が強いかもしれない。ただ、ネジの規格が増え、トルクスや六角が当たり前になった今、プラスドライバーだけでは足りない場面もある。

VICTORINOX サイバーツール Mは、91mmボディに4mmヘックスドライバー（ビット用）とビットケースを備えたモデル。フィリップスビット0／1／2、スロットビット4mm、ヘックスビット4mm、トルクスビット8／10／15を本体に収め、ナイフやハサミ、プライヤーといった従来ツールも備える。十徳ナイフの形を保ったまま、PC関連作業にも対応する一本。

トルクスビットを備える構成

4mmヘックスドライバー（ビット用）とビットケースを備え、トルクスビット8／10／15を含む各種ビットを差し替えて使う仕様。

32機能の多機能性（Mモデル）

ラージブレード（大刃）、スモールブレード（小刃）、プライヤー、ワイヤーカッター、ハサミ、リーマーなどを搭載。ビット関連ツールに加え、従来型の十徳ナイフとしての機能も備えた32機能モデル。

91mmサイズの一体型

ハンドル長91mm。折りたたみ式で、複数のツールとビットを一本にまとめた構造。