Fire Max 11で“見るだけ”じゃもったいない。純正キーボード＆スタイラス付きモデルが割引中！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Fire Max 11 タブレット【スタイラスペン・キーボード付きカバーセット】をチェック！

Amazonの「Fire Max 11 タブレット（128GB）」に、Made for Amazon認定スタイラスペンとAmazon純正キーボード付きカバーを組み合わせたセットモデルが販売中。セット品の価格48,940円のところ、6％オフの45,980円で購入できる。

Prime VideoやKindleを見る端末として、Fireはちょうどいい。 ただ、使っているうちに「ここでそのまま、文字が打てたら、書けたら」と思う場面も出てくる。

「Fire Max 11 タブレット」のスタイラスペン・キーボード付きカバーセットは、その“少し”を最初から用意したモデル。見るだけで終わらせないFire、という感じ。

まずは“見る”。Fireシリーズ最大の11インチ

「Fire Max 11 タブレット」は、11インチの2Kディスプレイを搭載するモデル。Fireシリーズでは最大サイズになる。

Prime VideoやKindleを中心に使うタブレットという位置づけはそのまま。大きめの画面で動画や電子書籍を楽しむ用途に合う。

そして“打てる”。純正キーボード付き

セットには日本語配列のAmazon純正キーボード付きカバーが含まれる。マグネットで装着するタイプで、ペアリングや充電は不要。トラックパッドとキックスタンドを備える。

画面をタップするだけでなく、物理キーボードでそのまま文字を入力できる。

さらに“書ける”。Made for Amazon認定スタイラスも含まれる

Made for Amazon認定のスタイラスペンはUSI 2.0規定に対応。文章を打つだけでなく、手書きでメモを残すこともできる。本体側面に取り付けられるのもポイント。