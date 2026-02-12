厚さ10cmで通勤しよう。15L→22Lに広がる「Evoon マルチビジネスリュックSlim」10％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Evoon マルチビジネスリュックSlimをチェック！

Evoon（エボーン）の「マルチビジネスリュックSlim」が、参考価格15,980円のところ、10％オフの14,382円で販売中。

ビジネスリュックは便利だけれども、通勤の混雑では厚みが気になる。前に抱えると邪魔になり、薄型を選ぶと収納が足りない。その間を埋めるかたちで出てきたのが、厚さ10cmのEvoon（エボーン）「マルチビジネスリュックSlim」。

容量は15L。ファスナーを開けば22Lまで広がる。薄い状態で使い、必要な日だけ広げる。

10cmを前に抱える

厚さは10cm。本体サイズは約45×30×10cm。前に抱えたときに体から大きくはみ出しにくい寸法に収めている。前抱きの際にスマホを出し入れしやすいポケットを備える。満員電車を意識した薄型設計だ。

広げるのは、荷物が増えた日だけ

容量は通常15L。側面のファスナーを開けば22Lまで広がる。普段は薄い状態で使い、出張や荷物が増える日だけ拡張する使い分け。15.6インチのノートPC収納に対応する。

950gという軽さ

重量は950gで1kg未満。素材はコーデュラ生地、ファスナーはYKK製。撥水加工の記載があるが、防水仕様ではない。365日の品質保証も明記。