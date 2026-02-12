Amazonセール情報大紹介！ 第1229回
厚さ10cmで通勤しよう。15L→22Lに広がる「Evoon マルチビジネスリュックSlim」10％オフ
2026年02月12日 17時00分更新
Evoon（エボーン）の「マルチビジネスリュックSlim」が、参考価格15,980円のところ、10％オフの14,382円で販売中。
ビジネスリュックは便利だけれども、通勤の混雑では厚みが気になる。前に抱えると邪魔になり、薄型を選ぶと収納が足りない。その間を埋めるかたちで出てきたのが、厚さ10cmのEvoon（エボーン）「マルチビジネスリュックSlim」。
容量は15L。ファスナーを開けば22Lまで広がる。薄い状態で使い、必要な日だけ広げる。
10cmを前に抱える
厚さは10cm。本体サイズは約45×30×10cm。前に抱えたときに体から大きくはみ出しにくい寸法に収めている。前抱きの際にスマホを出し入れしやすいポケットを備える。満員電車を意識した薄型設計だ。
広げるのは、荷物が増えた日だけ
容量は通常15L。側面のファスナーを開けば22Lまで広がる。普段は薄い状態で使い、出張や荷物が増える日だけ拡張する使い分け。15.6インチのノートPC収納に対応する。
950gという軽さ
重量は950gで1kg未満。素材はコーデュラ生地、ファスナーはYKK製。撥水加工の記載があるが、防水仕様ではない。365日の品質保証も明記。
