Amazonセール情報大紹介！ 第1228回
これで3,000円？ LDAC＋ノイキャン＋75時間、UGREENのヘッドホン
2026年02月12日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】UGREEN オーバーイヤー型Bluetoothヘッドホンをチェック！
UGREENのオーバーイヤー型Bluetoothヘッドホンがタイムセール対象になっている。過去価格5,999円のところ、50％オフの3,000円で販売中。
LDAC対応、アクティブノイズキャンセリング（-38dB表記）、最長75時間再生（NC OFF時）、マルチポイント接続。Bluetooth 5.4、40mmドライバー、外音取り込み、専用アプリ対応。これらのスペックを備えて、価格は3,000円。
ワイヤレスでもLDACに対応
SBC／AACに加えてLDACに対応。最大990kbps伝送のコーデックを選択できる。再生周波数帯域は20Hz〜40kHz。対応スマートフォン側がLDACに対応していれば、そのままBluetooth接続で使用する仕様。
-38dBのアクティブノイズキャンセリング
アクティブノイズキャンセリングは-38dB。ボタン操作で「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」「OFF」を切り替える仕様。外音取り込み機能も備えている。
最長75時間再生のロングバッテリー
ノイズキャンセリングOFF時で最長約75時間、ON時で最大約45時間。充電はUSB-Cで、約2時間とされている。電池持続時間は使用状況により変動する。
これで3,000円
LDACにノイキャン、最長75時間。ブランドはUGREEN。この並びでいまは3,000円。レビューを見ると、「3,000円なら十分」「思ったより質感がいい」といった声がある一方で、「ノイキャンはそこそこ」「音漏れは多少ある」といった意見も出ている。商品の評価は4.2。価格が半額のタイミングなら、一度チェックしておいてもよさそう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1229回
トピックス厚さ10cmで通勤しよう。15L→22Lに広がる「Evoon マルチビジネスリュックSlim」10％オフ
-
第1227回
トピックスこのサイズでこの価格、見逃せる？ 65インチ×REGZA×直下型LEDが10万円
-
第1226回
トピックスこの中身で9万円台らしい。しかも薄くて軽い。Snapdragon 8 Gen 3×フルディスプレイ×冷却システム
-
第1225回
トピックス仕事も家庭もこれ1台の27インチ一体型、Core 7・32GB・Officeの全部入りDell AIOがタイムセール
-
第1224回
トピックス12,980円で200Hz＋IPS＋3年保証。Dellの23.8型フルHDディスプレー、迷ったらこれで決まり
-
第1223回
トピックス「鍵どこだっけ？」のストレスが消える。SwitchBot スマートロック Ultra 顔認証パッドProセットが7％オフ
-
第1222回
トピックス急な積雪時に効果を発揮 “布のタイヤチェーン”「AutoSock ASK695」
-
第1221回
トピックスAI対応でバッテリー長持ち。Snapdragon X搭載「Vivobook 14 X1407QA」
-
第1220回
トピックス正直これで十分では……？ 5,980円なのに15.6型ノートPCも余裕で入る大容量バックパック
-
第1219回
トピックスえ、2-in-1でこの構成？ 32GB／1TB×Core Ultra 5の「Summit E13」
- この連載の一覧へ