これで3,000円？ LDAC＋ノイキャン＋75時間、UGREENのヘッドホン

【Amazonタイムセール】UGREEN オーバーイヤー型Bluetoothヘッドホンをチェック！

UGREENのオーバーイヤー型Bluetoothヘッドホンがタイムセール対象になっている。過去価格5,999円のところ、50％オフの3,000円で販売中。

LDAC対応、アクティブノイズキャンセリング（-38dB表記）、最長75時間再生（NC OFF時）、マルチポイント接続。Bluetooth 5.4、40mmドライバー、外音取り込み、専用アプリ対応。これらのスペックを備えて、価格は3,000円。

ワイヤレスでもLDACに対応

SBC／AACに加えてLDACに対応。最大990kbps伝送のコーデックを選択できる。再生周波数帯域は20Hz〜40kHz。対応スマートフォン側がLDACに対応していれば、そのままBluetooth接続で使用する仕様。

-38dBのアクティブノイズキャンセリング

アクティブノイズキャンセリングは-38dB。ボタン操作で「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」「OFF」を切り替える仕様。外音取り込み機能も備えている。

最長75時間再生のロングバッテリー

ノイズキャンセリングOFF時で最長約75時間、ON時で最大約45時間。充電はUSB-Cで、約2時間とされている。電池持続時間は使用状況により変動する。

これで3,000円

LDACにノイキャン、最長75時間。ブランドはUGREEN。この並びでいまは3,000円。レビューを見ると、「3,000円なら十分」「思ったより質感がいい」といった声がある一方で、「ノイキャンはそこそこ」「音漏れは多少ある」といった意見も出ている。商品の評価は4.2。価格が半額のタイミングなら、一度チェックしておいてもよさそう。