いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第74回

【最大50％オフ】冬物が一通りそろう。アイリスプラザの「季節家電＆寝具」セール開催中

2026年02月12日 10時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　アイリスオーヤマが運営する公式通販サイト「アイリスプラザ」では、家電・寝具・あったか用品がまとめて割引対象になっている冬のクリアランスセールを開催中です。

　冷え込みが厳しくなる時期に使われやすい、加湿器、ヒーター、こたつ、寝具、布団乾燥機などの冬物定番アイテムが多数。在庫限りの商品も多いので、チェックはお早めに！

アイリスプラザ「冬のクリアランスセール」のページへ

注目のセール商品

コートにもなる お出かけ出来る ルームウェア グレー【プラザセレクト】

　4,980円 → 2,490円（クーポン利用で50％オフ）

　家ではゆったり過ごせるルームウェアとして。ボタンを留めれば、すっきりとしたシルエットのロングコートとしても使えます。

在庫が無くなり次第終了

　暖房器具から寝具、モバイルカイロや入浴剤といった小物まで、冬場の生活まわりに関わるアイテムがカテゴリごとに並んでいます。今回紹介した2WAYルームウェアのように、実用性を重視した商品が割引対象に含まれています。

※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。

