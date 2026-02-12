いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第74回
【最大50％オフ】冬物が一通りそろう。アイリスプラザの「季節家電＆寝具」セール開催中
2026年02月12日 10時00分更新
アイリスオーヤマが運営する公式通販サイト「アイリスプラザ」では、家電・寝具・あったか用品がまとめて割引対象になっている冬のクリアランスセールを開催中です。
冷え込みが厳しくなる時期に使われやすい、加湿器、ヒーター、こたつ、寝具、布団乾燥機などの冬物定番アイテムが多数。在庫限りの商品も多いので、チェックはお早めに！
注目のセール商品
コートにもなる お出かけ出来る ルームウェア グレー【プラザセレクト】
4,980円 → 2,490円（クーポン利用で50％オフ）
家ではゆったり過ごせるルームウェアとして。ボタンを留めれば、すっきりとしたシルエットのロングコートとしても使えます。
在庫が無くなり次第終了
暖房器具から寝具、モバイルカイロや入浴剤といった小物まで、冬場の生活まわりに関わるアイテムがカテゴリごとに並んでいます。今回紹介した2WAYルームウェアのように、実用性を重視した商品が割引対象に含まれています。
※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。
この連載の記事
-
第73回
トピックスレノボ公式ストアで「春先取りセール」開催中 即納モデルやThinkPad上位機も対象
-
第72回
トピックスカプコン PUBLISHER セール開催中！ モンスターハンターワイルズなどDL版が割引
-
第71回
トピックスハーマンミラー公式ストア「ホームオフィスセール」を実施中！ 対象製品が20％オフ、アーロンチェアなど
-
第71回
トピックスマウスコンピューター「立春感謝セール」を実施中！ mouse SH-A3A01など対象
-
第70回
トピックスHPアウトレットセールを開催中。35Lゲーミングデスクトップが在庫限定で割引に
-
第69回
トピックスWWS公式ストアで感謝クーポン配布中。Bizテーラードジャケットなどが3,000円オフに
-
第68回
トピックスアイリスプラザ、新生活向け家電・家具セットを販売中 まとめ買い特典も用意
-
第67回
トピックス未使用・未開封でも“キャンセル品”。富士通WEB MARTの「わけありPC」
-
第66回
トピックスシマホネットのアウトレットで家具をチェック。掘り出し物を探す感覚で見てみる
-
第65回
トピックス「NieR:Automata」などが割引対象の「スクエニ 冬季セール」がSteamで開催中
- この連載の一覧へ