この中身で9万円台らしい。しかも薄くて軽い。Snapdragon 8 Gen 3×フルディスプレイ×冷却システム

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

この中身で9万円台、らしい。

REDMAGIC 10 Airは、Snapdragon 8 Gen 3を搭載し、冷却システムとフルディスプレイを備えたゲーミングスマホ。

過去価格は10万9,800円で、現在は10％オフの98,820円で販売中。Snapdragon 8 Gen 3を搭載しながら、9万円台後半の価格で手に入ります。

ゲーミングスマホというと、「厚い」「重い」「派手」といった印象を思い浮かべる人も多いですが、REDMAGIC 10 Airは、そうしたイメージとは少し違うスマートさを持っています。厚さは7.85mm、重さは205gという薄さが特徴。

6.8インチの画面は、画面の表示領域を遮る要素のないフルディスプレイ構成。表示領域を余さず使える画面です。

内部は高負荷を前提とした構成ですが、サイズ感がごつくないのがポイントでしょう。

製品スペック