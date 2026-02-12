このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1226回

この中身で9万円台らしい。しかも薄くて軽い。Snapdragon 8 Gen 3×フルディスプレイ×冷却システム

2026年02月12日 12時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

この中身で9万円台、らしい。

　REDMAGIC 10 Airは、Snapdragon 8 Gen 3を搭載し、冷却システムとフルディスプレイを備えたゲーミングスマホ。

　過去価格は10万9,800円で、現在は10％オフの98,820円で販売中。Snapdragon 8 Gen 3を搭載しながら、9万円台後半の価格で手に入ります。

　ゲーミングスマホというと、「厚い」「重い」「派手」といった印象を思い浮かべる人も多いですが、REDMAGIC 10 Airは、そうしたイメージとは少し違うスマートさを持っています。厚さは7.85mm、重さは205gという薄さが特徴。

　6.8インチの画面は、画面の表示領域を遮る要素のないフルディスプレイ構成。表示領域を余さず使える画面です。

　内部は高負荷を前提とした構成ですが、サイズ感がごつくないのがポイントでしょう。

アマゾンでREDMAGIC 10 Airを入手

製品スペック

【SoC】Snapdragon 8 Gen 3

【ディスプレイ】6.8インチ（フルディスプレイ）

【冷却】冷却システム（冷却ファン内蔵）

【サイズ】厚さ7.85mm

【重量】205g

アマゾンでREDMAGIC 10 Airを入手

