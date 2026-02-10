やっぱり、Xboxなんだよね……。Xboxワイヤレスコントローラーは“PCゲームの最適解”、しかも1万円切りで買える

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボンブラック) + 充電式バッテリー + USB-C ケーブル セット」が販売中だ。セット品の参考価格は1万1590円だが、執筆時点では16％オフの9788円で購入できる（2月10日時点）。

Xboxのワイヤレスコントローラーと充電式バッテリー、USB Type-Cケーブルがセットになった製品。Xboxのみならず、PCにも対応していることが一番の強みだ。さらに充電式バッテリーが付属しているため、単三電池の交換が面倒な人に強くおすすめできる。

PCゲームを遊ぶ人にとっての最適解なのでは？

ユーザーレビューを見ると、「PCゲームの最適解」「PCで使うならこれしかない」といった声が散見される。

PCゲーム用のコントローラーとして、Xboxの純正品を購入する人は少なくない。他社のライセンス品も多く存在するが、Xboxコントローラーは手になじみやすいグリップ感が魅力（人によりけりだが）。

筆者もXboxのコントローラーを所有しているが、「そうそう、これなんだよなぁ……」と言いたくなるほどの満足感を抱いている。PCゲームをコントローラーで遊びたい人におすすめしたい製品だ。