マイクロソフト、次世代Xbox「Project Helix」発表　PCゲームもプレイ可能に

文●Zenon／ASCII

　マイクロソフトは3月6日、次世代のXboxコンソール「Project Helix」を発表した。発売時期や詳しいスペックなどは不明。円の中にこれまでと異なる「X」が入っているのと、緑色の光が印象的なロゴだ。

　先日退任を発表したフィル・スペンサー氏に代わり、新たにMicrosoft ゲーミングCEOを務めるアシャ・シャルマ氏の投稿によると、「Helix」は高いパフォーマンスでリードし、XboxのゲームのみならずPCゲームも遊べるようになるという。

　続報はアシャ氏がCEOとして初めて登壇する、ゲーム開発者向け国際カンファレンス「GDC（Game Developers Conference）」にて明かされるとのこと。今後のXboxの動向に注目しよう。

