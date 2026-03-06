マイクロソフト、次世代Xbox「Project Helix」発表 PCゲームもプレイ可能に
マイクロソフトは3月6日、次世代のXboxコンソール「Project Helix」を発表した。発売時期や詳しいスペックなどは不明。円の中にこれまでと異なる「X」が入っているのと、緑色の光が印象的なロゴだ。
The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J— Xbox (@Xbox) March 5, 2026
先日退任を発表したフィル・スペンサー氏に代わり、新たにMicrosoft ゲーミングCEOを務めるアシャ・シャルマ氏の投稿によると、「Helix」は高いパフォーマンスでリードし、XboxのゲームのみならずPCゲームも遊べるようになるという。
続報はアシャ氏がCEOとして初めて登壇する、ゲーム開発者向け国際カンファレンス「GDC（Game Developers Conference）」にて明かされるとのこと。今後のXboxの動向に注目しよう。
Great start to the morning with Team Xbox, where we talked about our commitment to the return of Xbox including Project Helix, the code name for our next generation console.— Asha (@asha_shar) March 5, 2026
Project Helix will lead in performance and play your Xbox and PC games. Looking forward to chatting about… pic.twitter.com/Xx5rpVnAZI
