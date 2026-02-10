仕事も家庭もこれ1台の27インチ一体型、Core 7・32GB・Officeの全部入りDell AIOがタイムセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Dell 27インチ一体型デスクトップPC

「Dell 27 AIO EC27250」をチェック！

Dellの27インチ一体型デスクトップPC「Dell 27 AIO EC27250」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格232,800円のところ、10％オフの209,800円で販売中です。

「配線がごちゃごちゃするのは嫌だ」「ノートPCの画面だと、作業が詰まる」そう感じる場面が増えてきたら、購入を考えてもいいPCです。

27インチ一体型。机の使い方が変わる

画面は27インチで、本体はディスプレーの中に収まる一体型。外付けモニターを前提にせず、据え置きで使う形になります。スタンドの下にはキーボードを差し込めるため、使っていないときは机の上を空けておけるのがうれしいですね。

配線が増えにくい

本体とディスプレーが一体のため、設置時に必要なのは電源ケーブル1本だけです。キーボードとマウスはワイヤレス仕様で、机の上にコードが残りません。USBポートは背面と側面にまとまって配置されています。

必要な構成を最初から載せている

CPUはIntel Core 7 150U、メモリは32GB、SSDは1TBです。Microsoft Office Home & Business 2024が付属しており、仕事もこなせる一台です。翌営業日対応のオンサイト修理サービスと、HDD返却不要サービスも含まれます。

製品スペック

【ディスプレイ】27インチ／フルHD（IPS）

【CPU】 Intel Core 7 150U

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【Office】Microsoft Office Home & Business 2024