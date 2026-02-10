Amazonセール情報大紹介！ 第1225回
仕事も家庭もこれ1台の27インチ一体型、Core 7・32GB・Officeの全部入りDell AIOがタイムセール
2026年02月10日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 27インチ一体型デスクトップPC
「Dell 27 AIO EC27250」をチェック！
Dellの27インチ一体型デスクトップPC「Dell 27 AIO EC27250」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格232,800円のところ、10％オフの209,800円で販売中です。
「配線がごちゃごちゃするのは嫌だ」「ノートPCの画面だと、作業が詰まる」そう感じる場面が増えてきたら、購入を考えてもいいPCです。
27インチ一体型。机の使い方が変わる
画面は27インチで、本体はディスプレーの中に収まる一体型。外付けモニターを前提にせず、据え置きで使う形になります。スタンドの下にはキーボードを差し込めるため、使っていないときは机の上を空けておけるのがうれしいですね。
配線が増えにくい
本体とディスプレーが一体のため、設置時に必要なのは電源ケーブル1本だけです。キーボードとマウスはワイヤレス仕様で、机の上にコードが残りません。USBポートは背面と側面にまとまって配置されています。
必要な構成を最初から載せている
CPUはIntel Core 7 150U、メモリは32GB、SSDは1TBです。Microsoft Office Home & Business 2024が付属しており、仕事もこなせる一台です。翌営業日対応のオンサイト修理サービスと、HDD返却不要サービスも含まれます。
製品スペック
【ディスプレイ】27インチ／フルHD（IPS）
【CPU】 Intel Core 7 150U
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【Office】Microsoft Office Home & Business 2024
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1224回
トピックス12,980円で200Hz＋IPS＋3年保証。Dellの23.8型フルHDディスプレー、迷ったらこれで決まり
-
第1223回
トピックス「鍵どこだっけ？」のストレスが消える。SwitchBot スマートロック Ultra 顔認証パッドProセットが7％オフ
-
第1222回
トピックス急な積雪時に効果を発揮 “布のタイヤチェーン”「AutoSock ASK695」
-
第1221回
トピックスAI対応でバッテリー長持ち。Snapdragon X搭載「Vivobook 14 X1407QA」
-
第1220回
トピックス正直これで十分では……？ 5,980円なのに15.6型ノートPCも余裕で入る大容量バックパック
-
第1219回
トピックスえ、2-in-1でこの構成？ 32GB／1TB×Core Ultra 5の「Summit E13」
-
第1218回
トピックス財布とスマホだけで出かけたい人へ ミレーのショルダーポーチで毎日が身軽に
-
第1217回
トピックス“一杯分を沸かす”だけに振り切って、沸騰したらそのまま飲める「マグケトル」が便利そう【35％オフ】
-
第1216回
トピックスここまで盛って、この軽さ。1.1kgでも、72Whバッテリーを載せたLG gram 14
-
第1215回
トピックス【22％オフ】風呂いすの置き場は、壁。どういうこと？
- この連載の一覧へ