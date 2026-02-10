Amazonセール情報大紹介！ 第1224回
12,980円で200Hz＋IPS＋3年保証。Dellの23.8型フルHDディスプレー、迷ったらこれで決まり
2026年02月10日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 23.8インチゲーミングモニター「SE2425HG」をチェック！
Dellの23.8インチゲーミングモニター「SE2425HG」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格15,800円のところ、18％オフの12,980円で販売中。
200Hzの高リフレッシュ レート、高速IPSパネル、内蔵ComfortView Plusを備えた、23.8インチフルHDモニター。3年交換保証まで付いて12,980円は魅力です。
200Hz・Fast IPSという構成
画面サイズは23.8インチで、解像度は1920×1080のフルHD。 パネル方式はFast IPSで、リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms。色域はsRGB 99%カバー。表面は非光沢仕様。
ゲーム向け機能と入力端子
AMD FreeSync Premiumテクノロジーにより、PCゲーミング中の画面のティアリングを防止。HDMI VRR（可変リフレッシュ レート）でスムーズかつ高レスポンスなコンソール操作を維持し、シームレスなゲームプレイと応答時間の短縮を実現するとうたいます。
入力端子はDisplayPort 1.4×1、HDMI×2。ヘッドホン出力もそなえており、設定は背面のジョイスティックコントロールで行う構成。
設置まわりとサポート条件
スタンドはチルト調整（-5度〜21度）に対応。VESAマウントは100×100mm。本体サイズは幅538.84mm×高さ412.3mm×奥行188mm。重量はスタンド込みで約3.19kg。メーカーサポートはAmazon.co.jpが販売する新品製品が対象となり、3年交換保証が付いています。
