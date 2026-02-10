Amazonセール情報大紹介！ 第1221回
AI対応でバッテリー長持ち。Snapdragon X搭載「Vivobook 14 X1407QA」
2026年02月10日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Vivobook 14 X1407QA」をチェック！
ASUSの14型ノートPC「Vivobook 14 X1407QA」が、Amazonでタイムセール対象になっています。参考価格127,091円のところ、6％オフの119,800円で販売中です。
ASUSの「Vivobook 14 X1407QA」は、Vivobookシリーズでありながら、CPUにQualcommのSnapdragon Xを採用しています。従来のVivobookのイメージとは、やや異なる構成です。レビューでは、構成の違いについて触れられているものもあります。
Vivobookの名前で、Snapdragon Xを採用
Vivobook 14 X1407QAは、CPUにQualcommのSnapdragon Xを搭載しています。Vivobookシリーズでは、これまでIntelやAMDを採用したモデルが多く展開されてきました。そのため、シリーズ名から想像される構成と、本機のCPU構成には違いがあります。
Snapdragon X搭載で、CPUと一体の Qualcomm Hexagon NPU（最大45TOPS） によるAI処理が可能。省電力設計のARMベースCPUで、長時間駆動が期待できる設計になっています。
見慣れた14型サイズと、少し違う中身の組み合わせ
14型WUXGAディスプレイ、メモリー16GB、SSD 512GBという構成は標準的です。筐体デザインやサイズ感もVivobookらしいものです。携帯性と作業領域のバランスが良いサイズでありつつ、Windows＋AI機能の組み合わせで日常作業やビジネス利用に最適です。
製品スペック
【CPU】Qualcomm Snapdragon X
【OS】Windows 11
【ディスプレイ】14型（WUXGA）
【メモリ】16GB
【ストレージ】SSD 512GB
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1222回
トピックス急な積雪時に効果を発揮 “布のタイヤチェーン”「AutoSock ASK695」
-
第1220回
トピックス正直これで十分では……？ 5,980円なのに15.6型ノートPCも余裕で入る大容量バックパック
-
第1219回
トピックスえ、2-in-1でこの構成？ 32GB／1TB×Core Ultra 5の「Summit E13」
-
第1218回
トピックス財布とスマホだけで出かけたい人へ ミレーのショルダーポーチで毎日が身軽に
-
第1217回
トピックス“一杯分を沸かす”だけに振り切って、沸騰したらそのまま飲める「マグケトル」が便利そう【35％オフ】
-
第1216回
トピックスここまで盛って、この軽さ。1.1kgでも、72Whバッテリーを載せたLG gram 14
-
第1215回
トピックス【22％オフ】風呂いすの置き場は、壁。どういうこと？
-
第1214回
トピックスいわゆる「昇降式テーブル一本足打法」じゃない。家具350のセンターテーブル
-
第1213回
トピックスニオイの扱い方が違う？ 芳香剤なのに、香りの強さを決めて使うディフューザー
-
第1212回
トピックスケーブルを忘れても詰まない。165W対応の20,000mAhが7,968円
- この連載の一覧へ