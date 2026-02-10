いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第73回
レノボ公式ストアで「春先取りセール」開催中 即納モデルやThinkPad上位機も対象
2026年02月10日 10時00分更新
Lenovoの公式オンラインストアでは、「春先取りセール」を実施しています。ThinkPad、IdeaPad、ThinkBook、Yoga、Legionといった主要シリーズが対象となり、即納モデルや優先生産モデルも含まれる。期間は2月26日まで。
セール対象は600件以上。構成固定モデルとカスタマイズモデルが混在しており、出荷目安や割引条件はモデルごとに異なる。商品によっては、Eクーポンを適用することでセール価格が表示される。
注目のセール対象モデル
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition（優先生産モデル）
397,870円 → 219,010円（44％オフ）
14型クラスのモバイル向けThinkPad。Core Ultra世代のCPUを搭載し、メモリーは16GB、SSDは512GBの固定構成。優先生産モデルとして掲載されており、出荷目安は短めに設定されている。
セール期間は2月26日まで
対象モデル数が多く、液晶サイズやCPU、OS、AI PC対応の有無など条件は幅広い。即納モデルや優先生産モデルは、在庫状況によって入れ替わる。対象モデル一覧は、レノボ公式ストアのセール会場に掲載されている。
※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。
この連載の記事
-
第72回
トピックスカプコン PUBLISHER セール開催中！ モンスターハンターワイルズなどDL版が割引
-
第71回
トピックスハーマンミラー公式ストア「ホームオフィスセール」を実施中！ 対象製品が20％オフ、アーロンチェアなど
-
第71回
トピックスマウスコンピューター「立春感謝セール」を実施中！ mouse SH-A3A01など対象
-
第70回
トピックスHPアウトレットセールを開催中。35Lゲーミングデスクトップが在庫限定で割引に
-
第69回
トピックスWWS公式ストアで感謝クーポン配布中。Bizテーラードジャケットなどが3,000円オフに
-
第68回
トピックスアイリスプラザ、新生活向け家電・家具セットを販売中 まとめ買い特典も用意
-
第67回
トピックス未使用・未開封でも“キャンセル品”。富士通WEB MARTの「わけありPC」
-
第66回
トピックスシマホネットのアウトレットで家具をチェック。掘り出し物を探す感覚で見てみる
-
第65回
トピックス「NieR:Automata」などが割引対象の「スクエニ 冬季セール」がSteamで開催中
-
第64回
トピックスレノボ「新生活超早割セール」開催中。ThinkPad／IdeaPadが対象に
- この連載の一覧へ