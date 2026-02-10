レノボ公式ストアで「春先取りセール」開催中　即納モデルやThinkPad上位機も対象

Lenovoの公式オンラインストアでは、「春先取りセール」を実施しています。ThinkPad、IdeaPad、ThinkBook、Yoga、Legionといった主要シリーズが対象となり、即納モデルや優先生産モデルも含まれる。期間は2月26日まで。

セール対象は600件以上。構成固定モデルとカスタマイズモデルが混在しており、出荷目安や割引条件はモデルごとに異なる。商品によっては、Eクーポンを適用することでセール価格が表示される。

注目のセール対象モデル

ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition（優先生産モデル）

397,870円 → 219,010円（44％オフ）

14型クラスのモバイル向けThinkPad。Core Ultra世代のCPUを搭載し、メモリーは16GB、SSDは512GBの固定構成。優先生産モデルとして掲載されており、出荷目安は短めに設定されている。

セール期間は2月26日まで

対象モデル数が多く、液晶サイズやCPU、OS、AI PC対応の有無など条件は幅広い。即納モデルや優先生産モデルは、在庫状況によって入れ替わる。対象モデル一覧は、レノボ公式ストアのセール会場に掲載されている。

※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。