正直これで十分では……？ 5,980円なのに15.6型ノートPCも余裕で入る大容量バックパック
【Amazonタイムセール】エレコム バックパック
「BM-XBPEX01BK」をチェック！
エレコムのバックパック「BM-XBPEX01BK」が、Amazonでセール対象になっています。過去価格7,220円のところ、17％オフの5,980円で販売中です。
「BM-XBPEX01BK」は、普段は約22L、必要なときだけ約33Lまで広げられるマチ拡張式のモデルです。最初から大きく使うのではなく、使う場面に応じて容量を切り替えられる作りになっています。
22Lから33Lへ切り替えられるマチ拡張
通常時の容量は約22L。側面のファスナーを開くことで、マチ幅が約15cmから約25cmに広がり、最大約33Lまで容量を拡張できます。日常使いと、荷物が増える場面とで使い分けやすい仕様です。
3層構造と180度フルオープン
気室は3層構造。メイン気室は180度まで開く設計で、着替えや書類などを上からまとめて確認できます。下に入れた荷物にも手が届きやすく、収納の状態を把握しやすい作りです。
15.6インチ対応と日常向けの装備
15.6インチまでのノートPCやタブレットに対応した、クッション付きポケットを備えています。背面には隠しポケット、キャリーケースに固定できるキャリーベルトも配置。表地はPUコーティングを施したポリエステル素材で、軽さを意識した仕様です。撥水加工が施されていますが、完全防水ではありません。
