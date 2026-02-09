正直これで十分では……？ 5,980円なのに15.6型ノートPCも余裕で入る大容量バックパック

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】エレコム バックパック

「BM-XBPEX01BK」をチェック！

エレコムのバックパック「BM-XBPEX01BK」が、Amazonでセール対象になっています。過去価格7,220円のところ、17％オフの5,980円で販売中です。

「BM-XBPEX01BK」は、普段は約22L、必要なときだけ約33Lまで広げられるマチ拡張式のモデルです。最初から大きく使うのではなく、使う場面に応じて容量を切り替えられる作りになっています。

22Lから33Lへ切り替えられるマチ拡張

通常時の容量は約22L。側面のファスナーを開くことで、マチ幅が約15cmから約25cmに広がり、最大約33Lまで容量を拡張できます。日常使いと、荷物が増える場面とで使い分けやすい仕様です。

3層構造と180度フルオープン

気室は3層構造。メイン気室は180度まで開く設計で、着替えや書類などを上からまとめて確認できます。下に入れた荷物にも手が届きやすく、収納の状態を把握しやすい作りです。

15.6インチ対応と日常向けの装備

15.6インチまでのノートPCやタブレットに対応した、クッション付きポケットを備えています。背面には隠しポケット、キャリーケースに固定できるキャリーベルトも配置。表地はPUコーティングを施したポリエステル素材で、軽さを意識した仕様です。撥水加工が施されていますが、完全防水ではありません。