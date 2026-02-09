え、2-in-1でこの構成？ 32GB／1TB×Core Ultra 5の「Summit E13」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】MSI 13.3型ビジネス向け2-in-1「Summit E13 AI Evo」をチェック！

MSIの13.3型ビジネス向け2-in-1「Summit E13 AI Evo」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格208,909円のところ、23％オフの161,320円で販売中です。

2-in-1を探していると、軽さを強調したモデルをよく見かけます。その中で、メモリ32GB、SSD 1TBというスペックが目に入ると、少し毛色が違って見えます。

Summit E13 AI Evoは、2-in-1の形を取りながら、中身はノートPC寄り。軽さ一本というより、スペックも積んでいるタイプです。

2-in-1では少数派な、中身の厚さ

Summit E13 AI Evoは、画面を360度回転させて使える2-in-1タイプです。形だけを見るとタブレット寄りですが、中身は少し違います。Core Ultra世代のCPUに、メモリ32GB、SSD 1TB。2-in-1ではあまり見かけない仕様が、そのまま載っています。

軽作業向けに割り切ったモデルではなく、2-in-1タイプでありながら、ノートPC寄りの中身を保っている点が特徴です。

画面を回して、見せる／書くを切り替えられる

ディスプレイは360度回転に対応。ノートとして使いながら、画面を回して相手に見せたり、タブレット形状にして書き込んだりできます。

ペン入力にも対応しており、MSI Pen 2が付属。別途アクセサリーを用意しなくても、表示・共有・書き込みといった使い方を1台で行えます。

持ち運びしやすいサイズ感に収めた2-in-1

画面サイズは13.3型、本体重量は約1.39kg。2-in-1としてはコンパクトな部類で、バッグに入れて持ち歩くことも想定しやすいサイズです。日常的に持ち出すノートPCとしての感覚を大きく崩さずに、2-in-1を使える点が特徴です。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home

【CPU】インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125H

【メモリ】32GB

【ストレージ】SSD 1TB

【ディスプレイ】13.3型 WUXGA（1,920×1,200） ペンタッチ対応

【本体重量】約1.39kg