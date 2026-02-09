Amazonセール情報大紹介！ 第1219回
え、2-in-1でこの構成？ 32GB／1TB×Core Ultra 5の「Summit E13」
2026年02月09日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI 13.3型ビジネス向け2-in-1「Summit E13 AI Evo」をチェック！
MSIの13.3型ビジネス向け2-in-1「Summit E13 AI Evo」が、Amazonのタイムセール対象になっています。参考価格208,909円のところ、23％オフの161,320円で販売中です。
2-in-1を探していると、軽さを強調したモデルをよく見かけます。その中で、メモリ32GB、SSD 1TBというスペックが目に入ると、少し毛色が違って見えます。
Summit E13 AI Evoは、2-in-1の形を取りながら、中身はノートPC寄り。軽さ一本というより、スペックも積んでいるタイプです。
2-in-1では少数派な、中身の厚さ
Summit E13 AI Evoは、画面を360度回転させて使える2-in-1タイプです。形だけを見るとタブレット寄りですが、中身は少し違います。Core Ultra世代のCPUに、メモリ32GB、SSD 1TB。2-in-1ではあまり見かけない仕様が、そのまま載っています。
軽作業向けに割り切ったモデルではなく、2-in-1タイプでありながら、ノートPC寄りの中身を保っている点が特徴です。
画面を回して、見せる／書くを切り替えられる
ディスプレイは360度回転に対応。ノートとして使いながら、画面を回して相手に見せたり、タブレット形状にして書き込んだりできます。
ペン入力にも対応しており、MSI Pen 2が付属。別途アクセサリーを用意しなくても、表示・共有・書き込みといった使い方を1台で行えます。
持ち運びしやすいサイズ感に収めた2-in-1
画面サイズは13.3型、本体重量は約1.39kg。2-in-1としてはコンパクトな部類で、バッグに入れて持ち歩くことも想定しやすいサイズです。日常的に持ち出すノートPCとしての感覚を大きく崩さずに、2-in-1を使える点が特徴です。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home
【CPU】インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125H
【メモリ】32GB
【ストレージ】SSD 1TB
【ディスプレイ】13.3型 WUXGA（1,920×1,200） ペンタッチ対応
【本体重量】約1.39kg
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1218回
トピックス財布とスマホだけで出かけたい人へ ミレーのショルダーポーチで毎日が身軽に
-
第1217回
トピックス“一杯分を沸かす”だけに振り切って、沸騰したらそのまま飲める「マグケトル」が便利そう【35％オフ】
-
第1216回
トピックスここまで盛って、この軽さ。1.1kgでも、72Whバッテリーを載せたLG gram 14
-
第1215回
トピックス【22％オフ】風呂いすの置き場は、壁。どういうこと？
-
第1214回
トピックスいわゆる「昇降式テーブル一本足打法」じゃない。家具350のセンターテーブル
-
第1213回
トピックスニオイの扱い方が違う？ 芳香剤なのに、香りの強さを決めて使うディフューザー
-
第1212回
トピックスケーブルを忘れても詰まない。165W対応の20,000mAhが7,968円
-
第1211回
トピックス【Amazonタイムセール】Type-C給電対応のVivobook 16（Core Ultra 5 225H）
-
第1210回
トピックス完全個室じゃないけど、気持ちを切り替えやすい。1畳未満の個人ブース
-
第1209回
トピックス240Hz・IPSって、こんな価格帯だったっけ？ 27インチのLegion 27-15
- この連載の一覧へ