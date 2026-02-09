Amazonセール情報大紹介！ 第1216回
ここまで盛って、この軽さ。1.1kgでも、72Whバッテリーを載せたLG gram 14
2026年02月09日 14時00分更新
【Amazonで5％オフ】72Wh搭載のLG gram 14をチェック！
LGの14インチノートPC「LG gram 14」が、Amazonでセール対象になっています。過去価格199,800円のところ、5％オフの189,879円で販売中です。
ノートPCは、軽さを優先するとバッテリー容量を抑えるのが一般的です。14インチクラスで約1.1kg前後なら、50Wh前後に収まっていることがめずらしくありません。その中で、このLG gram 14は約1.1kgで72Wh。軽量モデルとしては、あまり見かけない組み合わせです。
動画再生で約15時間、アイドル時で約32時間
14インチで約1.1kgという軽さ。このクラスのモバイルノートは、薄さと軽さを優先するぶん、バッテリー容量を控えめにする設計も見かけます。繰り返しますが、LG gram 14のバッテリー容量は72Wh。
動画再生で約15時間、アイドル時で約32時間という公称値は、このバッテリー容量があってこそ。軽さのために使用時間を割り切ったタイプではありません。
14インチというサイズで作業しやすい
画面サイズは14インチ、縦横比は16:10。一般的な16:9より縦方向が広く、Webページや資料を一画面で確認しやすい比率です。
Excelや文章作業でも、「画面サイズがもっと大きければ」と感じにくいサイズ感。軽さを優先した結果、作業画面を小さくまとめた印象はないでしょう。
毎日持ち歩く使い方を考えている
軽いノートPCは、扱いに気を使う場面が出てきがちです。しかし、LG gram 14は、MIL-STD-810H準拠の耐久テストを通過しています。
満員電車での圧迫や、カバンの中での衝撃。タフなバッテリー容量とあわせて、日常的に持ち歩く使い方を想定した仕様になっています。
製品スペック
【OS】 Windows 11 Home
【CPU】 インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225H
【メモリ】16GB（LPDDR5X 6400MHz）
【ストレージ】512GB NVMe SSD（PCIe 4.0）
【ディスプレイ】14.0型 IPS液晶、1920×1200（WUXGA）、アスペクト比 16:10、アンチグレア、DCI-P3 99%
【バッテリー】72Wh リチウムイオンバッテリー
【バッテリー駆動時間】動画再生時：約15時間、アイドル時：約32時間 ※JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.3.0）
【本体サイズ】312 × 214.3 × 16.9 mm（突起部除く）
【質量】約1,120g
【無線通信】Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3
【インターフェース】Thunderbolt 4（USB Type-C）×1、USB Type-C（USB 3.2 Gen2）×1、USB Type-A（USB 3.2 Gen2）×2、HDMI ×1、ヘッドホン／マイク兼用端子
