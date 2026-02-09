このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第72回

カプコン PUBLISHER セール開催中！ モンスターハンターワイルズなどDL版が割引

2026年02月09日 12時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップなどで、カプコンのダウンロード版タイトルを対象にした「カプコン PUBLISHER セール」が開催されています。

　新しめのタイトルから過去作まで幅広く対象。シリーズごとに価格を見比べられる並びになっています。

カプコン PUBLISHER セールのページへ

注目のおすすめセール製品

モンスターハンターワイルズ

　8,990円 → 4,944円（45％オフ）

　広いフィールドを舞台にモンスターを追い、仲間と狩りを重ねていくシリーズ最新作。拠点で装備を整えながら狩りを重ねていく、いつもの流れがしっかり残っています。

ストリートファイター6

　4,990円 → 2,495円（50％オフ）

　リュウや春麗といった定番キャラに加え、新顔のファイターも多数登場。対戦だけでなく、アバターを操作して街を回るモードもあり、ひとりで触っていく遊び方も用意されています。

ドラゴンズドグマ：ダークアリズン

　4,063円 → 487円（88％オフ）

　広いフィールドを歩き回りながらクエストを進めていくアクションRPG。大型モンスターにしがみついて戦う独特の感触や、ポーンと呼ばれる仲間との連携が特徴です。

まとめ

　今回のセールでは、「モンスターハンター」や「ストリートファイター」など、主要シリーズがまとめて割引対象になっています。価格や終了日時は作品ごとに異なるので、気になるタイトルがあれば各ストア側の表示を見ておくのが確実です。

※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。

