コーエーテクモゲームスは2月6日、ダーク戦国アクションRPG『仁王３』［PlayStation 5／PC（Steam）］を発売。また、ローンチトレーラーを公開している。

価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9680円、パッケージ限定版のTREASURE BOXが1万6280円［グッズのみ（ゲームソフトなし）：6600円］、ダウンロード専売のDigital Deluxe Editionが1万5180円となる。

加えて、アパレルメーカー「EDWIN」（エドウイン）とのコラボレーションが決定したことも発表した。

▼『仁王３』ローンチトレーラー

ローンチトレーラーは、江戸、戦国、平安、幕末と日本のさまざまな時代をめぐる本作の壮大な物語をドラマティックに描いた迫力満点の映像となっている。

日本時間2月21日8時59ま分でにダウンロード版ゲーム本編を購入すると、早期購入特典として「氷獄の防具セット」「若武者の中鎧」（『仁王』ウィリアムの鎧一式）、「無縁人の鎧」（『仁王２』秀の字の鎧一式）が付属するので、ぜひこの機会をお見逃しなく。

また、「EDWIN」とのコラボレーションでは、ゲームの世界観にちなんだアイテムを、本作の開発を手がけるTeam NINJAと共同で制作予定。続報に期待しよう。

▼EDWIN×仁王３ティザーサイト

発売を記念して、Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを開催。「仁王」シリーズ公式X（@nioh_game）をフォローして指定の投稿をリポストすることで応募できる。当選者には『仁王３』オリジナルTシャツや、『仁王３』開発者である、安田ゼネラルプロデューサー、柴田プロデューサーのサイン入りポスターをプレゼント。

さらに、Xではマイ竹千代キャンペーンと題したキャラクタークリエイトコンテストも開催中。奮って応募しよう。詳細は『仁王３』公式サイトや『仁王』シリーズ公式Xを確認してほしい。

▼『仁王』シリーズ公式Xアカウント

【ゲーム情報】

タイトル：仁王３

ジャンル：ダーク戦国アクションRPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月6日）

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

TREASURE BOX：1万6280円［パッケージ版／グッズのみ（ゲームソフトなし）：6600円］

Digital Deluxe Edition：1万5180円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン：最大3人）

CERO：D（17才以上対象）

【シーズンパス情報】

タイトル：シーズンパス

配信日：配信中（2026年2月6日）

価格：5500円

内容：

・DLC第一弾

・DLC第二弾

【シーズンパス特典】

・「千々古の根付」（小物アイテム）

※シーズンパスは、追加DLC二部作のセットです。追加DLCは、新しいストーリー、新しい敵、妖怪、ボスキャラクター、新装備が追加されるダウンロードコンテンツとなります。

※シーズンパスの各コンテンツをプレイするには、ゲーム本編を一定以上進めている必要があります。

※特典は後日有料または無料配信する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

※シーズンパス特典はゲーム本編発売日と同日配信、追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。

※ 『仁王３』通常版もございます。ご購入の際はご希望の内容をご選択いただくようご注意ください。

※本商品には「ゲーム本編」「シーズンパス」が含まれています。重複購入にご注意下さい。

【DLC情報】

タイトル：DLC第一弾

DLC第二弾

配信日：未定

価格：各2750円

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

※追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。

