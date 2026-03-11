コーエーテクモゲームスは3月11日、発売中のダーク戦国アクションRPG「仁王」シリーズ最新作『仁王３』（PlayStation 5）について、初のセールをPlayStation Storeで開催。セール期間は、2026年3月25日まで。

期間中は、『仁王３』通常版が10％オフの8712円とお買い得価格で購入できる。

▼『仁王３』PlayStation Storeページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA28217_00-NIOH300000000000

なお、『仁王３』以外にもセールを実施しているタイトルがあるので、詳しくは下記の特設ページをチェックしてほしい。

＜コーエーテクモゲームス セール特設ページ＞

https://www.gamecity.ne.jp/sale/

■『仁王３』100万本＆シリーズ累計1000万本突破記念装備を最新アップデートで追加！

2026年3月10日に実施したアップデートで、『仁王３』全世界累計出荷本数100万本および「仁王」シリーズ累計1000万本突破を記念した無償配布装備「万雷の武者鎧（サムライ）」「万雷の忍装束（ニンジャ）」を追加した。

各装備はゲーム中の「社」のメニューにある「荷仕度」内の「賜物」から受け取れる。ほかにもアップデートではマルチプレイでの武功量上昇や、鍛冶屋の「魂合わせ」での＋値強化の必要素材緩和、「将軍の旅路」クリア後により高い＋値の装備品がドロップするようになるなど、『仁王３』のビルド構築をさらに楽しめる調整を行っている。

お気に入りのビルドに磨きをかけ、強敵たちとの死闘を楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル：仁王３

ジャンル：ダーク戦国アクションRPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月6日）

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

TREASURE BOX：1万6280円［パッケージ版／グッズのみ（ゲームソフトなし）：6600円］

Digital Deluxe Edition：1万5180円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン：最大3人）

CERO：D（17才以上対象）

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。