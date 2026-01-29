コーエーテクモゲームスは1月29日、PlayStation 5／PC（Steam）で発売予定のダーク戦国アクションRPG『仁王３』について、体験版の配信を開始した。

本体験版は『仁王３』のゲームスタートのキャラクタークリエイトから序盤をプレイ可能。最大3人でのオンラインマルチプレイにも対応しているほか、セーブデータを製品版に引き継げる。本体験版をクリアすると『仁王３』製品版でゲーム内装備アイテム「丹青双蛇兜」を入手可能だ。

クリア特典の入手は2026年2月15日までにクリアが必要となるので、この機会に体験版をぜひプレイしよう。

製品版の発売日は2026年2月6日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版がともに9680円。そのほかのエディションも用意されているので、詳しくは下記のゲーム情報を確認してほしい。

【体験版概要】

名称：仁王３ 体験版

配信日：2026年1月29日～

配信機種：PlayStation 5／PC（Steam）

クリア特典：ゲーム内装備アイテム「丹青双蛇兜」

※クリア特典は製品版ゲーム内で取得できます。

※クリア特典「丹青双蛇兜」は、本体験版を2026年2月15日までにクリアすると取得できます。

※クリア特典「丹青双蛇兜」はα体験版クリア特典と同一アイテムです。

※すでにα体験版にてクリア特典を取得可能になっている方は、本体験版ではクリア特典を取得できません。

※予告無く配信を終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

※本体験版のセーブデータを製品版に引き継いでプレイすることができます。

※開発中のバージョンにつき製品版とは内容が異なります。

※本体験版のセーブデータを製品版に引継ぐには、製品版をプレイする本体に本体験版のセーブデータが保存されているほか、製品版で同じPlayStation NetworkアカウントまたはSteamアカウントを使用している必要があります。

※本体験版をプレイするにはPlayStation 5本体またはPCがネットワークに接続されている必要があります。

※本体験版のマルチプレイは、プラットフォームが提供している有料オンラインサービスへの加入は不要です。

※製品版を起動すると自動で体験版のセーブデータを引き継ぎます（体験版のセーブデータは同じ本体に保存されている必要があります）。

※製品版を一度でも起動したセーブデータがある場合、体験版はプレイできなくなります。

※製品版で蛇骨婆を撃破すると、体験版クリア特典と同じ「丹青双蛇兜」を2月15日までは確定で、2月16日以降はレアドロップで入手可能です。

■徳川国松役 本郷奏多さんの先行実況プレイも配信決定！

本作『仁王３』で徳川国松役を演じる俳優・本郷奏多さんによる先行実況プレイ配信が決定した。2026年1月29日21時頃に、本郷さんの公式YouTubeチャンネル「本郷奏多の日常」にて動画を公開予定だ。体験版とあわせて、ぜひチェックしよう。

▼本郷奏多の日常：

URL：https://www.youtube.com/@hongo-kanata

■本郷奏多さん

1990年11月15日生まれ。2002年、映画「リターナー」で俳優デビュー。映画「テニスの王子様」「GANTZ」「進撃の巨人」「キングダム」「鋼の錬金術師」Netflix「幽☆遊☆白書」など大ヒット漫画・アニメの実写化作品に多数出演し、原作からの再現率の高さにより大きな注目を集める。

大河ドラマ「麒麟がくる」「光る君へ」や連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などの話題作にも出演し幅広い年齢層から人気を集めている。3月6日にGEMSTONE Creative Labelの短編映画「インフルエンサーゴースト」が公開予定。

自身が企画・撮影・編集を行う公式YouTubeチャンネル「本郷奏多の日常」では趣味のゲームなどを楽しむ姿を多数投稿し、東京ゲームショウ2025ではオフィシャルサポーターを務めた。

■Xにてキャラクタークリエイトキャンペーンが開始！

体験版配信開始にあわせて、「外見設定（キャラクタークリエイト）」を使用したコンテストをマイ竹千代キャンペーンと題して開催。Xにて「仁王」シリーズ公式Xをフォローの上、ハッシュタグ「#仁王３キャラクリ」とともに自慢のキャラクリを投稿して応募してみよう。

見事受賞した作品は『仁王３』製品版のキャラクタークリエイトの「外見テンプレート」機能に後日のアップデートで実装するとのことなので、奮って応募しよう。詳細は公式サイトを確認してほしい。

▼マイ竹千代キャンペーン

URL：https://teamninja-studio.com/nioh3/jp/news/20260129.html

【ゲーム情報】

タイトル：仁王３

ジャンル：ダーク戦国アクションRPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年2月6日

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

TREASURE BOX：1万6280円［パッケージ版／グッズのみ（ゲームソフトなし）：6600円］

Digital Deluxe Edition：1万5180円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン：最大3人）

CERO：D（17才以上対象）

【シーズンパス情報】

タイトル：シーズンパス

配信日：2026年2月6日

価格：5500円

内容：

・DLC第一弾

・DLC第二弾

【シーズンパス特典】

・「千々古の根付」（小物アイテム）

※シーズンパスは、追加DLC二部作のセットです。追加DLCは、新しいストーリー、新しい敵、妖怪、ボスキャラクター、新装備が追加されるダウンロードコンテンツとなります。

※シーズンパスの各コンテンツをプレイするには、ゲーム本編を一定以上進めている必要があります。

※特典は後日有料または無料配信する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

※シーズンパス特典はゲーム本編発売日と同日配信、追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。

※ 『仁王３』通常版もございます。ご購入の際はご希望の内容をご選択いただくようご注意ください。

※本商品には「ゲーム本編」「シーズンパス」が含まれています。重複購入にご注意下さい。

【DLC情報】

タイトル：DLC第一弾

DLC第二弾

配信日：未定

価格：各2750円

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

※追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。