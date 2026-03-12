コーエーテクモゲームスは3月11日、2月6日に発売したばかりの「仁王３」について、PlayStation 5版の初セール開催を発表した。PS Storeで通常9680円のところ、8712円で購入できる（10％オフ）。

本作は、日本の戦国時代などをモチーフとした世界を舞台に、武士や妖怪たちと戦うダーク戦国アクションRPG。

サムライとニンジャ2つのバトルスタイル、シリーズ初のオープンフィールドなどの新要素が好評で、PS Storeでは★4.45、Steamでは“非常に好評”という高い評価を得ている。

セールの発表を受けてユーザーからは「安くなって買える皆様が羨ましい」「面白いのでぜひ楽しんで！」「頑張って売れてほしいソフト」などの声が寄せられていた。

また、発売からわずか2週間で販売本数100万本を達成するなど、シリーズとしても特筆すべき売り上げを見せている本作。それを記念して、装備「万雷の武者鎧（サムライ）」「万雷の忍装束（ニンジャ）」が無償配布されている。

3月10日のアップデートでは、マルチプレイでの武功量上昇や、鍛冶屋の「魂合わせ」での＋値強化の必要素材緩和、「将軍の旅路」クリア後により高い＋値の装備品がドロップするようになるなど、「仁王３」のビルド構築をさらに楽しみやすくなる調整を実施。

ぜひたっぷりと、ダーク戦国アクションの世界を堪能してみてはいかがだろうか。セール期間は3月25日までだ。

【ゲーム情報】

タイトル：仁王３

ジャンル：ダーク戦国アクションRPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月6日）

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

TREASURE BOX：1万6280円［パッケージ版／グッズのみ（ゲームソフトなし）：6600円］

Digital Deluxe Edition：1万5180円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン：最大3人）

CERO：D（17才以上対象）

【シーズンパス情報】

タイトル：シーズンパス

配信日：配信中（2026年2月6日）

価格：5500円

内容：

・DLC第一弾

・DLC第二弾

【シーズンパス特典】

・「千々古の根付」（小物アイテム）

※シーズンパスは、追加DLC二部作のセットです。追加DLCは、新しいストーリー、新しい敵、妖怪、ボスキャラクター、新装備が追加されるダウンロードコンテンツとなります。

※シーズンパスの各コンテンツをプレイするには、ゲーム本編を一定以上進めている必要があります。

※特典は後日有料または無料配信する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

※シーズンパス特典はゲーム本編発売日と同日配信、追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。

※ 『仁王３』通常版もございます。ご購入の際はご希望の内容をご選択いただくようご注意ください。

※本商品には「ゲーム本編」「シーズンパス」が含まれています。重複購入にご注意下さい。

【DLC情報】

タイトル：DLC第一弾

DLC第二弾

配信日：未定

価格：各2750円

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

※追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。