「仁王３」発売直前番組、2月3日21時から ゲストに「おついち」さん出演でマルチプレイを披露
コーエーテクモゲームスは2月3日21時より、ダーク戦国アクションRPG「仁王３」の発売直前公式生放送を配信する。
人気実況主「おついち」さんをスペシャルゲストに迎え、MCの田口尚平さん、安田ゼネラルプロデューサー、柴田プロデューサーが出演。実機プレイを交えながらシリーズ最新作の魅力を紹介する。
本作は「戦国死にゲー」と称される難易度高めアクションのシリーズ最新作。主人公は徳川竹千代（※キャラクリ可能）となり、妖怪に支配された日本を救うため時代を超えた戦いに臨む。オープンフィールドを採用したほか、「サムライ」×「ニンジャ」のスタイルチェンジが新要素として注目を集めている。
オンラインマルチプレイにも対応しており、本番組ではその辺りの手触りも紹介するとのこと。初公開となる新情報もあるので、ぜひチェックしてほしい。
・YouTubeはこちら
https://www.youtube.com/live/MSXQ1t8yMlM
・ニコニコ動画はこちら
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349628437
【ゲーム情報】
タイトル：仁王３
ジャンル：ダーク戦国アクションRPG
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2026年2月6日
価格：
通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）
TREASURE BOX：1万6280円［パッケージ版／グッズのみ（ゲームソフトなし）：6600円］
Digital Deluxe Edition：1万5180円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オンライン：最大3人）
CERO：D（17才以上対象）
【シーズンパス情報】
タイトル：シーズンパス
配信日：2026年2月6日
価格：5500円
内容：
・DLC第一弾
・DLC第二弾
【シーズンパス特典】
・「千々古の根付」（小物アイテム）
※シーズンパスは、追加DLC二部作のセットです。追加DLCは、新しいストーリー、新しい敵、妖怪、ボスキャラクター、新装備が追加されるダウンロードコンテンツとなります。
※シーズンパスの各コンテンツをプレイするには、ゲーム本編を一定以上進めている必要があります。
※特典は後日有料または無料配信する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。
※シーズンパス特典はゲーム本編発売日と同日配信、追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。
※ 『仁王３』通常版もございます。ご購入の際はご希望の内容をご選択いただくようご注意ください。
※本商品には「ゲーム本編」「シーズンパス」が含まれています。重複購入にご注意下さい。
【DLC情報】
タイトル：DLC第一弾
DLC第二弾
配信日：未定
価格：各2750円
※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。
※追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。