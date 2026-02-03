コーエーテクモゲームスは2月3日21時より、ダーク戦国アクションRPG「仁王３」の発売直前公式生放送を配信する。

人気実況主「おついち」さんをスペシャルゲストに迎え、MCの田口尚平さん、安田ゼネラルプロデューサー、柴田プロデューサーが出演。実機プレイを交えながらシリーズ最新作の魅力を紹介する。

本作は「戦国死にゲー」と称される難易度高めアクションのシリーズ最新作。主人公は徳川竹千代（※キャラクリ可能）となり、妖怪に支配された日本を救うため時代を超えた戦いに臨む。オープンフィールドを採用したほか、「サムライ」×「ニンジャ」のスタイルチェンジが新要素として注目を集めている。

オンラインマルチプレイにも対応しており、本番組ではその辺りの手触りも紹介するとのこと。初公開となる新情報もあるので、ぜひチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：仁王３

ジャンル：ダーク戦国アクションRPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年2月6日

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

TREASURE BOX：1万6280円［パッケージ版／グッズのみ（ゲームソフトなし）：6600円］

Digital Deluxe Edition：1万5180円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン：最大3人）

CERO：D（17才以上対象）

【シーズンパス情報】

タイトル：シーズンパス

配信日：2026年2月6日

価格：5500円

内容：

・DLC第一弾

・DLC第二弾

【シーズンパス特典】

・「千々古の根付」（小物アイテム）

※シーズンパスは、追加DLC二部作のセットです。追加DLCは、新しいストーリー、新しい敵、妖怪、ボスキャラクター、新装備が追加されるダウンロードコンテンツとなります。

※シーズンパスの各コンテンツをプレイするには、ゲーム本編を一定以上進めている必要があります。

※特典は後日有料または無料配信する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

※シーズンパス特典はゲーム本編発売日と同日配信、追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。

※ 『仁王３』通常版もございます。ご購入の際はご希望の内容をご選択いただくようご注意ください。

※本商品には「ゲーム本編」「シーズンパス」が含まれています。重複購入にご注意下さい。

【DLC情報】

タイトル：DLC第一弾

DLC第二弾

配信日：未定

価格：各2750円

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

※追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。