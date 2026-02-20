コーエーテクモゲームスは2月20日、2月6日に発売した「仁王３」について、全世界での累計販売本数がシリーズ最速で100万本、「仁王」シリーズとして累計1000万本を突破したと発表。発売からわずか2週間での快挙となる。

本作は、日本の戦国時代などをモチーフとした世界を舞台に、武士や妖怪たちと戦うダーク戦国アクションRPG。

サムライとニンジャ2つのバトルスタイル、シリーズ初のオープンフィールドなどの新要素が好評で、PS Storeでは★4.45、Steamでは“非常に好評”という高い評価を得ている。

ユーザーからは「これは嬉しいニュース」「スゴい」「おめでとうございます！」「チームニンジャ魂の神ゲー」「個別売上でも過去最高になりそう」と祝福の声が寄せられていた。

セーブデータが引き継ぎ可能な体験版も配信中なので、「ここまで売れてるのか！」と気になった人は、そこから触れてみてはいかがだろうか。「仁王３」はPlayStation 5／PC（Steam）で好評販売中だ。

【ゲーム情報】

タイトル：仁王３

ジャンル：ダーク戦国アクションRPG

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年2月6日）

価格：

通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

TREASURE BOX：1万6280円［パッケージ版／グッズのみ（ゲームソフトなし）：6600円］

Digital Deluxe Edition：1万5180円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン：最大3人）

CERO：D（17才以上対象）

【シーズンパス情報】

タイトル：シーズンパス

配信日：配信中（2026年2月6日）

価格：5500円

内容：

・DLC第一弾

・DLC第二弾

【シーズンパス特典】

・「千々古の根付」（小物アイテム）

※シーズンパスは、追加DLC二部作のセットです。追加DLCは、新しいストーリー、新しい敵、妖怪、ボスキャラクター、新装備が追加されるダウンロードコンテンツとなります。

※シーズンパスの各コンテンツをプレイするには、ゲーム本編を一定以上進めている必要があります。

※特典は後日有料または無料配信する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

※シーズンパス特典はゲーム本編発売日と同日配信、追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。

※ 『仁王３』通常版もございます。ご購入の際はご希望の内容をご選択いただくようご注意ください。

※本商品には「ゲーム本編」「シーズンパス」が含まれています。重複購入にご注意下さい。

【DLC情報】

タイトル：DLC第一弾

DLC第二弾

配信日：未定

価格：各2750円

※コンテンツの内容、配信予定日などは予告なく変更になる場合があります。

※追加DLC1は2026年9月末日までに配信予定、追加DLC2は2027年2月末日までに配信予定。

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。