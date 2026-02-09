このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1218回

財布とスマホだけで出かけたい人へ ミレーのショルダーポーチで毎日が身軽に

2026年02月09日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonで13％オフ】ミレー ショルダーポーチ「ヴァリエ ポーチ（MIS0592）」をチェック！

　MILLETは、フランス発のアウトドアブランド。登山向けのバックパックや装備を軸に展開しています。

　今回セールになっているのは、そのミレーが作る小型ポーチ。リュックサックに外付け可能なフルパッド仕様で、容量は1Lです。

　街でも旅先でも使いやすい、ちょうどいいサイズ感が魅力です。スマートフォンや財布、鍵などの必需品をすっきり収められ、身軽に行動したい日常使いから観光、フェスまで幅広く活躍しそうです。ショルダーハーネスに装着可能なループ付き。

　価格は、参考価格3,400円のところ、13％オフの2,963円。必要なものだけをスマートに持ち運べるこのポーチは、コストパフォーマンスの面でも注目です。

アマゾンでミレー ショルダーポーチ「ヴァリエ ポーチ（MIS0592）」を入手

