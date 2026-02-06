【22％オフ】風呂いすの置き場は、壁。どういうこと？

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

風呂いすの置き場は、壁。

今日はお風呂の日らしい。そんな日に目に入ったのが、風呂いすが壁にくっついているという、ちょっと変な光景だった。

最初は「え、どうなってる？」と思うけど、仕組みは意外と単純だ。風呂いすの背面にマグネットを内蔵し、使い終わったら浴室の壁に固定できる構造になっている。

だからタイトルの「風呂いすの置き場は、壁。どういうこと？」の答えは、思っていたよりシンプルだ。

いまの価格

山崎実業の「マグネット風呂いす SH35」が、Amazonのセール対象になっている。参考価格6,160円のところ、22％オフの4,809円で販売されている。

この風呂いすがやっていること

この風呂いすが特徴としているのは、何か新しい機能を足すことではない。置き場を床から壁に移すための構造を、最初から組み込んでいる点だ。

背面にネオジムマグネットを内蔵

使用後は浴室の壁面に固定できる

床に接地しない状態を前提とした設計

成立する条件

この構造が使えるかどうかは、浴室の条件に左右される。

マグネットが付く平らな壁面

スチール製の浴室壁

耐荷重は約100kg

どんな浴室でも成立するわけではない、という点も含めての構成だ。