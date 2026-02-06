Amazonセール情報大紹介！ 第1215回
【22％オフ】風呂いすの置き場は、壁。どういうこと？
2026年02月06日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
風呂いすの置き場は、壁。
今日はお風呂の日らしい。そんな日に目に入ったのが、風呂いすが壁にくっついているという、ちょっと変な光景だった。
最初は「え、どうなってる？」と思うけど、仕組みは意外と単純だ。風呂いすの背面にマグネットを内蔵し、使い終わったら浴室の壁に固定できる構造になっている。
だからタイトルの「風呂いすの置き場は、壁。どういうこと？」の答えは、思っていたよりシンプルだ。
いまの価格
山崎実業の「マグネット風呂いす SH35」が、Amazonのセール対象になっている。参考価格6,160円のところ、22％オフの4,809円で販売されている。
この風呂いすがやっていること
この風呂いすが特徴としているのは、何か新しい機能を足すことではない。置き場を床から壁に移すための構造を、最初から組み込んでいる点だ。
- 背面にネオジムマグネットを内蔵
- 使用後は浴室の壁面に固定できる
- 床に接地しない状態を前提とした設計
成立する条件
この構造が使えるかどうかは、浴室の条件に左右される。
- マグネットが付く平らな壁面
- スチール製の浴室壁
- 耐荷重は約100kg
どんな浴室でも成立するわけではない、という点も含めての構成だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1214回
トピックスいわゆる「昇降式テーブル一本足打法」じゃない。家具350のセンターテーブル
-
第1213回
トピックスニオイの扱い方が違う？ 芳香剤なのに、香りの強さを決めて使うディフューザー
-
第1212回
トピックスケーブルを忘れても詰まない。165W対応の20,000mAhが7,968円
-
第1211回
トピックス【Amazonタイムセール】Type-C給電対応のVivobook 16（Core Ultra 5 225H）
-
第1210回
トピックス完全個室じゃないけど、気持ちを切り替えやすい。1畳未満の個人ブース
-
第1209回
トピックス240Hz・IPSって、こんな価格帯だったっけ？ 27インチのLegion 27-15
-
第1208回
トピックス7ポート構成が3,490円に収まっている。Anker Nano USB-Cハブ
-
第1207回
トピックスDell Slimは小さくしても削らない。幅10cm未満・Officeなし
-
第1206回
トピックス2万円台でWindows 11 Pro。割り切った仕様の11.6型VersaPro
-
第1205回
トピックス割り切って選ばれている？ 固定しない収納、折りたたみワードローブ
- この連載の一覧へ