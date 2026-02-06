このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1215回

【22％オフ】風呂いすの置き場は、壁。どういうこと？

2026年02月06日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

風呂いすの置き場は、壁。

　今日はお風呂の日らしい。そんな日に目に入ったのが、風呂いすが壁にくっついているという、ちょっと変な光景だった。

　最初は「え、どうなってる？」と思うけど、仕組みは意外と単純だ。風呂いすの背面にマグネットを内蔵し、使い終わったら浴室の壁に固定できる構造になっている。

　だからタイトルの「風呂いすの置き場は、壁。どういうこと？」の答えは、思っていたよりシンプルだ。

アマゾンで山崎実業「マグネット風呂いす SH35」を入手

いまの価格

　山崎実業の「マグネット風呂いす SH35」が、Amazonのセール対象になっている。参考価格6,160円のところ、22％オフの4,809円で販売されている。

この風呂いすがやっていること

　この風呂いすが特徴としているのは、何か新しい機能を足すことではない。置き場を床から壁に移すための構造を、最初から組み込んでいる点だ。

  • 背面にネオジムマグネットを内蔵
  • 使用後は浴室の壁面に固定できる
  • 床に接地しない状態を前提とした設計

成立する条件

　この構造が使えるかどうかは、浴室の条件に左右される。

  • マグネットが付く平らな壁面
  • スチール製の浴室壁
  • 耐荷重は約100kg

　どんな浴室でも成立するわけではない、という点も含めての構成だ。

