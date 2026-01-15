Wi-Fi 7対応「Aterm 19000T12BE」登場！ 12ストリームで最大18699Mbpsの高速通信を実現

NECプラットフォームズは、無線通信規格Wi-Fi 7に対応したホームルータ「Aterm 19000T12BE」を1月下旬より販売開始すると発表した。

「Aterm 19000T12BE」は、2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯の3つの周波数帯域を同時に利用できるトライバンド対応のホームルータだ。MLO技術により、12ストリーム通信で最大18699Mbpsの高速無線通信を実現するという。また、10Gbps対応のWANポート・LANポートを各1ポートずつ搭載し、10Gbpsのインターネット回線サービスと組み合わせることで通信性能を最大限に活用できる。

この製品は、家庭内での安定した通信を確保するためのメッシュ中継機能を搭載しており、信号の届きにくい場所でも安定したネットワーク環境を提供できるという。そして、ローミング機能が付いているため、機器を持って移動する際も途切れない快適な通信が可能となっている。さらに、スマートフォン向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」により、遠隔操作や接続機器の管理を簡単に行えるのも特徴だ。