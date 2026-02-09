“一杯分を沸かす”だけに振り切って、沸騰したらそのまま飲める「マグケトル」が便利そう【35％オフ】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで35％オフ】サンコー 本格白湯も飲み物も『沸かして飲めるマグケトル』をチェック！

サンコーの本格白湯も飲み物も「沸かして飲めるマグケトル」がAmazonのセール対象になっています。参考価格6,800円のところ、35％オフの4,450円で販売中です。

電気ケトルというと、沸かしてからカップに注ぐ、という流れを思い浮かべる人が多いはずです。この製品は、マグに水を入れて、飲むところまでを一つで済ませます。

「一杯分」に割り切った容量と出力

容量は約300ml。何杯分かをまとめて沸かすタイプではなく、一杯分を必要なときに沸かすサイズです。消費電力は約270Wで、卓上で使える出力に収まっています。

マグカップと加熱部が一体型、そのまま飲める

マグカップと加熱部が一体になった作りです。沸かしたあとに別のカップへ移す必要はなく、水を入れてそのまま使えます。

フタや飲み口は付け替え式。マグとして使う部分と、加熱する部分は分かれています。

加熱モードを使い分ける

加熱は、沸騰・保温・煮出し・白湯の各モードを搭載。白湯モードでは、沸騰後に一定時間の加熱が続きます。

いずれのモードも、加熱後は自動で保温に切り替わります。沸かす動作と、温度を保つ動作を分けた動きです。