Amazonセール情報大紹介！ 第1217回
“一杯分を沸かす”だけに振り切って、沸騰したらそのまま飲める「マグケトル」が便利そう【35％オフ】
2026年02月09日 15時00分更新
【Amazonで35％オフ】サンコー 本格白湯も飲み物も『沸かして飲めるマグケトル』をチェック！
サンコーの本格白湯も飲み物も「沸かして飲めるマグケトル」がAmazonのセール対象になっています。参考価格6,800円のところ、35％オフの4,450円で販売中です。
電気ケトルというと、沸かしてからカップに注ぐ、という流れを思い浮かべる人が多いはずです。この製品は、マグに水を入れて、飲むところまでを一つで済ませます。
「一杯分」に割り切った容量と出力
容量は約300ml。何杯分かをまとめて沸かすタイプではなく、一杯分を必要なときに沸かすサイズです。消費電力は約270Wで、卓上で使える出力に収まっています。
マグカップと加熱部が一体型、そのまま飲める
マグカップと加熱部が一体になった作りです。沸かしたあとに別のカップへ移す必要はなく、水を入れてそのまま使えます。
フタや飲み口は付け替え式。マグとして使う部分と、加熱する部分は分かれています。
加熱モードを使い分ける
加熱は、沸騰・保温・煮出し・白湯の各モードを搭載。白湯モードでは、沸騰後に一定時間の加熱が続きます。
いずれのモードも、加熱後は自動で保温に切り替わります。沸かす動作と、温度を保つ動作を分けた動きです。
