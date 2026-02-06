いわゆる「昇降式テーブル一本足打法」じゃない。家具350のセンターテーブル

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】家具350 昇降式引き出し付きセンターテーブルをチェック！

家具350の昇降式引き出し付きセンターテーブル（159054）が、Amazonのタイムセール対象。参考価格15,118円のところ、15％オフの12,924円で販売中。

変形感やギミック感が前に出てこない。昇降式と聞いて想像する雰囲気とは、少し違うテーブル。

天板すべてを持ち上げない昇降構成

昇降するのは天板の一部のみ。センターテーブル全体を持ち上げる構成ではなく、必要な範囲だけが可動。天板の一部は固定されており、昇降中もテーブルの形は崩れない。

固定天板を残したまま成立する構成

昇降天板の横に固定天板を配置。昇降操作を行っても、天板上のすべてを片付ける前提にならない。可動部と非可動部を分けた作りで、昇降だけに役割を集中させていない。

昇降と切り離された収納設計

収納は天板下の大容量スペースと引き出し収納の2系統。いずれも昇降動作とは独立してアクセス可能。可動ギミックと収納機能を分離した構成。