【Amazonタイムセール】Type-C給電対応のVivobook 16（Core Ultra 5 225H）

【Amazonタイムセール】ASUS 16型ノートPC「Vivobook 16（X1607CA）」をチェック！

ASUSの16型ノートパソコン「Vivobook 16 X1607CA」が、Amazonのタイムセール対象になっている。参考価格127,091円のところ、10％オフの114,800円で販売中。

USB Type-C端子があっても、本体給電に対応するかどうかは機種で分かれる。このVivobook 16は、USB Type-C（Power Delivery）による本体給電をサポートしており、仕様として押さえておきたい点だ。

Type-C給電対応

USB Type-C（Gen1）ポートを2基搭載し、データ転送、映像出力、本体への給電に対応している。付属のACアダプターに加えて、USB Type-C給電に対応した充電環境も想定される。

Core Ultra 5世代の構成

CPUはインテル Core Ultra 5 225Hを搭載。メモリ16GB（オンボード）、SSDはPCIe 4.0接続の512GB。NPU（Intel AI Boost）対応。

16型ディスプレイと筐体

16.0型のWUXGA（1920×1200）解像度ディスプレイを採用。ノングレア仕様で、アスペクト比は16:10。本体重量は約1.88kg、筐体サイズは幅357mm×奥行き250.6mm。

製品スペック

【OS】 Windows 11 Home 64ビット

【CPU】 インテル Core Ultra 5 225H

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4／NVMe）

【ディスプレイ】16.0型 ワイド TFTカラー液晶、1920×1200ドット（16:10）／ノングレア

【Wi-Fi／Bluetooth】無線LAN：Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）、Bluetooth 5.2

【インターフェース】USB3.2 Type-C（Gen1／Power Delivery対応）×2※データ転送・映像出力・本機への給電をサポート、USB3.2 Type-A（Gen1）×2、HDMI×1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック×1