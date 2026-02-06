Amazonセール情報大紹介！ 第1211回
【Amazonタイムセール】Type-C給電対応のVivobook 16（Core Ultra 5 225H）
2026年02月06日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 16型ノートPC「Vivobook 16（X1607CA）」をチェック！
ASUSの16型ノートパソコン「Vivobook 16 X1607CA」が、Amazonのタイムセール対象になっている。参考価格127,091円のところ、10％オフの114,800円で販売中。
USB Type-C端子があっても、本体給電に対応するかどうかは機種で分かれる。このVivobook 16は、USB Type-C（Power Delivery）による本体給電をサポートしており、仕様として押さえておきたい点だ。
Type-C給電対応
USB Type-C（Gen1）ポートを2基搭載し、データ転送、映像出力、本体への給電に対応している。付属のACアダプターに加えて、USB Type-C給電に対応した充電環境も想定される。
Core Ultra 5世代の構成
CPUはインテル Core Ultra 5 225Hを搭載。メモリ16GB（オンボード）、SSDはPCIe 4.0接続の512GB。NPU（Intel AI Boost）対応。
16型ディスプレイと筐体
16.0型のWUXGA（1920×1200）解像度ディスプレイを採用。ノングレア仕様で、アスペクト比は16:10。本体重量は約1.88kg、筐体サイズは幅357mm×奥行き250.6mm。
製品スペック
【OS】 Windows 11 Home 64ビット
【CPU】 インテル Core Ultra 5 225H
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4／NVMe）
【ディスプレイ】16.0型 ワイド TFTカラー液晶、1920×1200ドット（16:10）／ノングレア
【Wi-Fi／Bluetooth】無線LAN：Wi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）、Bluetooth 5.2
【インターフェース】USB3.2 Type-C（Gen1／Power Delivery対応）×2※データ転送・映像出力・本機への給電をサポート、USB3.2 Type-A（Gen1）×2、HDMI×1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック×1
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1210回
トピックス完全個室じゃないけど、気持ちを切り替えやすい。1畳未満の個人ブース
-
第1209回
トピックス240Hz・IPSって、こんな価格帯だったっけ？ 27インチのLegion 27-15
-
第1208回
トピックス7ポート構成が3,490円に収まっている。Anker Nano USB-Cハブ
-
第1207回
トピックスDell Slimは小さくしても削らない。幅10cm未満・Officeなし
-
第1206回
トピックス2万円台でWindows 11 Pro。割り切った仕様の11.6型VersaPro
-
第1205回
トピックス割り切って選ばれている？ 固定しない収納、折りたたみワードローブ
-
第1204回
トピックス水筒にビール？ 炭酸対応の真空断熱ボトルがセールに
-
第1203回
トピックスNASA由来の素材が、寝具以外で。テンピュールのシートクッションがセールに
-
第1202回
トピックス耳をふさがないのにDolby Audio対応。40時間再生のOpenDots ONE
-
第1201回
トピックス構成で迷わなくていい。Office入りのHP 15.6型
- この連載の一覧へ