ハーマンミラー公式ストア「ホームオフィスセール」を実施中！ 対象製品が20％オフ、アーロンチェアなど

ハーマンミラー公式ストアは、ホームオフィス向け製品を対象にした「ホームオフィスセール」を実施しています。対象は、アーロンチェアやセイルチェアなどのチェア類のほか、モニターアームやラップトップスタンドといったアクセサリーも含まれます。

セール対象製品のみ、通常販売価格から20％割引が適用されます。割引対象は製品価格のみで、消費税と送料は割引の対象外です。ほかのプロモーションや割引との併用はできず、期間外の購入には適用されません。セール期間は、2月17日を予定しています。

注目のおすすめセール製品

【通常在庫品】アーロンチェア

272,800円 → 218,240円（20％オフ）

アーロンチェアは、全ての部品が、どのように座っても正しい姿勢とバランスを保てるよう設計されています。特許取得済みのポスチャーフィットSLによって、背骨に寄り添いながら背骨を支えることができます。

まとめ

ホームオフィス向けのチェアやアクセサリーを対象に、セール対象製品のみ20％割引が適用されます。対象条件や送料、在庫状況などの詳細は販売ページで確認しておきたいところです。

※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。