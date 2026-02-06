ニオイの扱い方が違う？ 芳香剤なのに、香りの強さを決めて使うディフューザー

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで25％オフ】カーメイト 車載用芳香剤「ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー2」をチェック！

カーメイトの車載用芳香剤「ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー2」が、Amazonのセール対象。参考価格8,250円のところ、25％オフの6,218円で販売中。

車内の芳香剤は、置いておけば香りが広がるタイプが一般的。本製品は、香りの強さを決めて使う車載用ディフューザー。

ニオイの扱い方が違う

置き型芳香剤のように、香りの広がりを自然に任せる方式ではない。フレグランスオイルを噴霧して香りを出す、車載用ディフューザー。

噴霧量で香りを調整する仕組み。強さを4段階から設定し、そのレベルで作動する。

香りの強さを決めて回す使い方

エンジン（ACC）ONに連動して噴霧を開始。前回の設定を記憶し、起動時も同じ噴霧レベルで動作する。

香りの強さを決め、その状態で使い続ける動き。 途中で弱くなる想定ではない。

車内で使う条件が揃っている

電源はUSB給電。車内のUSB端子、またはシガーソケット変換器に接続して使用する。

本体はカップホルダーサイズで、直径72mm以上の純正カップホルダーに対応。専用フレグランスオイルは別売で、ホワイトムスク系を含む複数の香りが用意されている。