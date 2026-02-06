Amazonセール情報大紹介！ 第1212回
ケーブルを忘れても詰まない。165W対応の20,000mAhが7,968円
2026年02月06日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで40％オフ】UGREEN Nexode 20000mAh モバイルバッテリー「PB726」をチェック！
UGREEN Nexode 巻取式USB-Cケーブル内蔵のモバイルバッテリー「PB726」がAmazonのセール対象になっている。参考価格13,280円のところ、40％オフの7,968円で販売中。
外出先でノートPCを使いたいのに、電源が確保できない場面は意外と多い。モバイルバッテリーを持っていても、PCが充電できなかった経験がある人もいる。
UGREENのPB726は、巻取り式USB-Cケーブルを本体に内蔵し、USB-C給電対応ノートPC向けに想定されたモバイルバッテリーだ。
USB-C給電対応ノートPCで使える出力仕様
最大165W出力に対応。この数値は複数ポート使用時の合計値となる。単ポート利用時の最大出力は100W。
USB-C給電に対応したノートPCであれば、外出先での電源として使用できる。
ケーブルを別で用意しなくても成立
本体に巻取り式USB-Cケーブルを内蔵。ケーブル長は約65cmで、引き出してそのまま接続できる。
モバイルバッテリー本体とケーブルを別で管理する必要はない。ケーブルを忘れて使えなくなる場面を減らす構造になっている。USB-CポートとUSB-Aポートも備え、内蔵ケーブルと使い分けられる。
容量・重量・価格
容量は20,000mAh（72Wh）。航空機内持ち込み基準内。TFTディスプレイを搭載し、残量や入出力電力を数値で確認できる。
本体重量は約540g。セール価格は7,968円。
