ケーブルを忘れても詰まない。165W対応の20,000mAhが7,968円

【Amazonで40％オフ】UGREEN Nexode 20000mAh モバイルバッテリー「PB726」をチェック！

UGREEN Nexode 巻取式USB-Cケーブル内蔵のモバイルバッテリー「PB726」がAmazonのセール対象になっている。参考価格13,280円のところ、40％オフの7,968円で販売中。

外出先でノートPCを使いたいのに、電源が確保できない場面は意外と多い。モバイルバッテリーを持っていても、PCが充電できなかった経験がある人もいる。

UGREENのPB726は、巻取り式USB-Cケーブルを本体に内蔵し、USB-C給電対応ノートPC向けに想定されたモバイルバッテリーだ。

USB-C給電対応ノートPCで使える出力仕様

最大165W出力に対応。この数値は複数ポート使用時の合計値となる。単ポート利用時の最大出力は100W。

USB-C給電に対応したノートPCであれば、外出先での電源として使用できる。

ケーブルを別で用意しなくても成立

本体に巻取り式USB-Cケーブルを内蔵。ケーブル長は約65cmで、引き出してそのまま接続できる。

モバイルバッテリー本体とケーブルを別で管理する必要はない。ケーブルを忘れて使えなくなる場面を減らす構造になっている。USB-CポートとUSB-Aポートも備え、内蔵ケーブルと使い分けられる。

容量・重量・価格

容量は20,000mAh（72Wh）。航空機内持ち込み基準内。TFTディスプレイを搭載し、残量や入出力電力を数値で確認できる。

本体重量は約540g。セール価格は7,968円。