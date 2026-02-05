D4エンタープライズは2月5日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」の第86弾タイトルとして、MSX2向けのみに発売された『スーパートリトーン MSX2』を配信。価格は、880円だ。

▼紹介動画

ルワンダ島に平和を取り戻すべく、勇士トリトーンが立ち上がる！

MSX2版は中ボスの追加やステージマップ変更など、オリジナル版とは異なる楽しさも

本作は1986年にザインソフトから発売されたサイドビューのアクションロールプレイングゲーム。プレイヤーは勇士トリトーンを操作して、数々のモンスターと戦い、ペイ・バルーサに支配されたルワンダ島に平和を取り戻す冒険に出発する。

トリトーンは、主にジャンプと剣を駆使して戦う。敵の動きを見切りつつ、素早く近づいて剣を振るうことになるが、ジャンプからの剣撃は2倍のダメージが与えられるという高等（？）テクニックなども……。

さらにトリトーンは成長することで魔法を習得でき、敵を一瞬で消し去ったり、敵の動きを止められるようになる。敵に囲まれた際には積極的に使っていこう。

本作はアクションRPGだが、ただ敵を倒せば攻略できるというものではなく、連続して特定の敵を倒すことでアイテムが入手できるなどの謎解き要素なども用意されている。中には少々難しい謎もあるが、こういった要素が程よく盛り込まれているおかげでプレイは単調にならず、じっくりと楽しめる。

軽快でテクニックが必要なアクション性、程よく盛り込まれた謎解き、成長に従って習得できる3種の魔法、巨大なボスとの戦いなど、アクションRPGの面白さがてんこ盛りの本作、アクションRPGファンならずともチャレンジしてほしい秀作だ。

今回のMSX2版は「スーパー」の名の通り、中ボスの追加、オリジナルと異なるステージマップなど見所満載。他機種版をプレイした人でも楽しる内容となっている。

『EGGコンソール スーパートリトーン MSX2』は、当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール スーパートリトーン MSX2

ジャンル：アクションゲーム、ロールプレイングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：クリエイティブ・ブレイン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch

配信日：配信中（2026年2月5日）

価格：880円

IARC：7＋（7才以上対象）

© CreativeBrain Co.,Ltd.

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.